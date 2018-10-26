FotoÄŸraf: Beyaz Saray
ABD'den Hizbullah'a yÃ¶nelik yeni yaptÄ±rÄ±m yasasÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, LÃ¼bnan'da 241 ABD askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin 35'inci yÄ±lÄ±nda Hizbullah'a yeni yaptÄ±rÄ±mlar iÃ§eren yasa aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 1983 yÄ±lÄ±nda Lübnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta yüzlerce ABD askerinin öldürülmesinin 35'inci yÄ±lÄ± nedeniyle düzenlenen programda, Hizbullah'a yönelik yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.
241 ABD askerinin öldürülmesinin 35'inci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla gerçekleÅŸtirilen programda konuÅŸan Trump, Hizbullah'Ä± hedef alan ‘Hizbullah'Ä±n UluslararasÄ± FinansmanÄ±nÄ± Engelleme YasasÄ± DeÄŸiÅŸikliÄŸi’ adÄ±yla yeni bir yasa imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Trump, Lübnan'daki ABD askerlerine yönelik saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin, ‘Iwo Jima'dan sonra bir gün içinde en fazla ABD askerinin öldürüldüÄŸü olaydÄ±’ ifadesini kullandÄ±.
Beyaz Saray'dan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada ise Trump yönetiminin Ä°ran ve Hizbullah'a yönelik getirdiÄŸi yaptÄ±rÄ±mlara deÄŸinildi.
Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± yasanÄ±n Hizbullah'Ä± uluslararasÄ± alanda yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸi belirtilen açÄ±klamada, bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Hizbullah'a destek saÄŸlayan yabancÄ± kiÅŸi, kuruluÅŸ ve hükümetleri de hedef alacaÄŸÄ± belirtildi. (Washington/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 09:16