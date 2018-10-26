Yunanistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda bulunan Ä°yon Denizi aÃ§Ä±klarÄ±nda 6.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. SarsÄ±ntÄ±, Malta ve Arnavutluk'ta da hissedildi.

Yunanistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Ä°yon Denizi açÄ±klarÄ±nda 6,8 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Zakinthos AdasÄ±'nÄ±n 53 kilometre güneybatÄ±sÄ± olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

BaÅŸkent Atina'da da hissedilen depremin, Malta ve Arnavutluk'ta da etkili olduÄŸu belirtildi.

Öte yandan 6,8 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan 5,6 büyüklüÄŸünde bir de artçÄ± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Yunanistan basÄ±nÄ±, ilk belirlemelere göre depremin bölgedeki bazÄ± yerleÅŸim birimlerinde hasarlara neden olduÄŸunu yazdÄ±.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde 6,8 büyüklüÄŸündeki depremin Ä°talya ile Yunanistan arasÄ±ndaki Ä°yon Denizi'nde TSÄ° 01.54'te yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. (Atina/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 07:54

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