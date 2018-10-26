Ekran görüntüsü, Avlu dizisindeki isyan sahnesinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
'Avlu' dizisinde cezaevinde isyan Ã§Ä±ktÄ±
'Avlu' dizisinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde cezaevinde Ã§Ä±kan isyanÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yer aldÄ±. Dizi, verdiÄŸi mesajlarla sosyal medya da gÃ¼ndem oldu.
Star TV'de yayÄ±nlanan 'Avlu' dizisinin son bölümünde cezaevinde isyan çÄ±ktÄ±. Dizede “DÄ±ÅŸarÄ±da hayat yok, içeride olacak” sloganlarÄ±yla eylem yapan mahkum kadÄ±nlarÄ±n görüntüleri “Ä±ssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ortasÄ±nda” adlÄ± Cahit Berkay ÅŸarkÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde verildi.
Dizideki isyanÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±da da duyulmasÄ±yla birlikte, kadÄ±n örgütleri cezaevi önüne gelerek eylem yaptÄ±. Dizide kadÄ±nlar, cezaevine yeni gelen müdürün baskÄ± ve yasakçÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± çeÅŸitli talepler öne sürerek isyan hareketini baÅŸlattÄ±.
"Çünkü biz haklÄ±yÄ±z!"#avludaisyan pic.twitter.com/rOb3TAuW1o— Avlu (@AvluDizi) 25 Ekim 2018
AyrÄ±ca dizide mahkum rolünde oynayan kadÄ±nlarÄ±n, tecavüzden erkek ÅŸiddetine kadar uzanan hayat hikayeleri de kesitler halinde yer aldÄ±.
#avludaisyan pic.twitter.com/PDifWV3ruj— Avlu (@AvluDizi) 25 Ekim 2018
Dizideki isyan “#avludaisyan” etiketiyle kÄ±sa sürede sosyal medyada TT oldu.
Ceren Moray, Demet Evgar, Nursel Köse gibi isimlerin rol aldÄ±ÄŸÄ± Avlu dizisinin yönetmenliÄŸini Yüksel Aksu üstleniyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 01:41