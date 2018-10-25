Macron ve Trump, Suriye konulu dÃ¶rtlÃ¼ zirveyi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump, cumartesi Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek Suriye konulu dÃ¶rtlÃ¼ zirveyi ele aldÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, cumartesi günü Ä°stanbul'da gerçekleÅŸtirilecek Suriye konulu dörtlü zirveyi ele aldÄ±klarÄ± belirtildi.

Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, iki liderin telefonda görüÅŸtükleri bildirildi.

AçÄ±klamada, Macron ve Trump'Ä±n zirve öncesi Suriye'deki son durumu deÄŸerlendirdikleri aktarÄ±larak, FransÄ±z liderin, Ä°dlib bölgesinde ateÅŸkesi sürdürmek ve Suriye'nin genelinde çatÄ±ÅŸmalara son vermek amaçlÄ± siyasi müzakereleri derinleÅŸtirmekle ilgili detaylarÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AçÄ±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n bu konuda Fransa'ya desteÄŸini dile getirdiÄŸi vurgulanarak, "Fransa ve ABD, Suriye'de aynÄ± siyasi, insani ve güvenlikle ilgili hedefleri paylaÅŸmaktadÄ±r. BaÅŸkan Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’dan Ä°stanbul’da yapÄ±lacak dörtlü zirveye bu pozisyonu taÅŸÄ±masÄ±nÄ± istedi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

GörüÅŸmede Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'na da deÄŸinildiÄŸi ve iki liderin kÄ±sa süre içerisinde bu konuya dair Rusya lideri Vladimir Putin ile görüÅŸme niyetlerini dile getirdikleri bildirildi. (AA)

4'lÃ¼ zirve Ä°stanbul'da 27 Ekim'de dÃ¼zenlenecek

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