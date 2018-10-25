DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ±: Tehlikeli bir ekonomik krize sÃ¼rÃ¼kleniyoruz

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu Ã‡erkezoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin Ã§ok tehlikeli bir ekonomik krize sÃ¼rÃ¼klendiÄŸiniÂ sÃ¶yledi.

Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (DÄ°SK) Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Türkiye'nin çok tehlikeli bir ekonomik krize sürüklendiÄŸini söyledi.

EskiÅŸehir'de Ä°smet Ä°nönü Caddesi ile Ä°stasyon Caddesi'nin kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸakta düzenlenen "Krizin FaturasÄ±nÄ± Emekçiler Ödemeyecek" adlÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±na CHP EskiÅŸehir milletvekilleri Utku ÇakÄ±rözer ve Jale Nur Süllü, DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, DÄ°SK üyeleri ile bazÄ± demokratik kitle örgütü temsilcileri katÄ±ldÄ±. Arzu ÇerkezoÄŸlu konuÅŸmada Türkiye'nin çok derin bir ekonomik krize doÄŸru sürüklendiÄŸini belirterek ÅŸöyle devam etti:

"Bugün bu ülkeyi yönetenler 'Kriz miriz yok' diyorlar. Bugün bu ülkeyi yönetenler 'yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar psikolojiktir' diyorlar. Ama biz her gün bakkala, manava, markete gittiÄŸimizde, evimize elektrik, doÄŸalgaz, su faturasÄ± geldiÄŸinde bu ülkede kriz var mÄ± yok mu? Ya da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyler psikolojik mi deÄŸil mi? Çok açÄ±k bir biçimde görüyoruz. Öncelikle adÄ±nÄ± doÄŸru koymak ve sorunu kabul etmek gerekir. Bugün Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Bugün bu kriz yÄ±llardÄ±r bu ülkeyi yönetenlerin, onlarÄ±n politikalarÄ±nÄ±n, ekonomik tercihlerinin ortaya çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± bir krizdir."

Krizin kendiliÄŸinden ve tesadüfen ortaya çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Arzu ÇerkezoÄŸlu, "YÄ±llardÄ±r bu ülkeyi yönetenler, tümüyle borçlanmaya dayanan, dÄ±ÅŸarÄ±dan sÄ±cak para akÄ±ÅŸÄ±na dayanan, ama aldÄ±ÄŸÄ± borcu da betona gömen, üretimi deÄŸil tüketimi kÄ±ÅŸkÄ±rtan bir ekonomik modelle, bu ekonomik politikalarla bu krizi yarattÄ±lar. ÖzelleÅŸtirmelerden tarÄ±mÄ±n çökertilmesine kadar her türlü politikalarÄ±yla bu ülkeyi iÄŸneden ipliÄŸe dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale getirenlerdir bu krizi yaratanlar. Bu krizi, bu ülkenin yüzde 1'lik kesimi yarattÄ±. OnlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ±, yüzde 1'in yarattÄ±ÄŸÄ± bu krizin faturasÄ±nÄ±n, bedelinin yüzde 99'una kesilmesine karÅŸÄ± bugün hep birlikte omuz omuza bir mücadeleyi yürütüyoruz" diye konuÅŸtu.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Türkiye'nin borçlu bir ülke haline geldiÄŸini belirterek, "Ülkenin 467 milyar dolar dÄ±ÅŸ borcu var. Üçte ikisi özel sektörün borcu. YÄ±llardÄ±r kasalarÄ±nÄ± dolduranlar ÅŸimdi zararÄ± bölüÅŸtürmekten söz ediyorlar. YÄ±llardÄ±r karÄ± paylaÅŸmayanlar ÅŸimdi külfeti paylaÅŸtÄ±rmak istiyorlar. Bu borç bizim borcumuz deÄŸil. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± borçlu deÄŸildir. Tersine iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± alacaklÄ±dÄ±r" dedi. (EskiÅŸehir/DHA)

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