26 Ekim 2018 04:56

Ford işçileri MHP ve AKP’nin ‘emeklilik’ işbirliğine tepkili

Ford Otosan işçileri, ‘Emeklilikte yaşa takılanlar’ gündeminin AKP’ye rağmen Meclis gündemine gelmesi ve MHP’nin son anda çark etmesini değerlendirdi.

Ford işçileri MHP ve AKP’nin ‘emeklilik’ işbirliğine tepkili

Fotoğraf: Land Rover MENA/Flickr (CC BY 2.0)

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    Arzu YERKAN
    Kocaeli

    Milyonlarca işçiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar sorunu Meclis gündemine geldiğinde, Ford Otosan işçileri de dikkatini buraya verdi. Emeklilik sorunun çözümünü içeren önergenin AKP grubunun ret oyu kullanmasına rağmen kabul edilip Meclise getirilmesi fabrikayı adeta bayram yerine çevirdiğini anlatan işçiler, MHP grubunun son anda çark ederek tutumunu değiştirmesi üzerine sevincin yerini büyük bir öfkeye bıraktığını anlattı. Özellikle AKP ve MHP’ye oy veren işçilerin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Ford işçileri, yaşananların ardından her iki partiyi de en çok destekleyen işçiler içinden de “Artık oy yok” diyenlerin çıkmaya başladığını aktardı.

    1200 CİVARI İŞÇİ VAR

    Ford Otosan’da çalışan 13 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan işçilerin emeklilikte yaşa takılanlar arasında olduğunu belirten bir Ford Otosan işçisi “Bu durumda olan çok arkadaşımız var. Fabrikadaki çalışan sayısını düşündüğümüzde prim gün sayısını doldurmasına rağmen emekli olabilmek için yaşı bekleyen işçi sayısı 1200 civarı vardır diye düşünüyorum. O nedenle dün fabrikanın gündemi tümüyle buydu. Haberi okuduğumuzda herkes yasa geçti diye düşündü ilk başlarda. Sonra eşe dosta sorunca öyle olmadığını bunun sadece ilk raundu olduğunu öğrendik” diye konuştu.

    SEVİNÇ 2 SAAT SÜRDÜ

    İYİ Partinin verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi teklifinin AKP’ye rağmen muhalefet partilerinin ortak tutumu ile kabul edilmesinin fabrikada sevinçle karşılandığını dile getiren başka bir Ford işçisi sözlerini şöyle sürdürdü: “Fabrikada müthiş bir hava oluşmuştu. İki saat boyunca bütün araçlar, kornalar. Sanki bir düğün varmış gibi bağırmalar, çağırmalar, molalarda konuşmalar. 2 saat boyunca herkes bu konuyu konuşuyordu. Ciddi bir umut oldu. Herkes heveslendi. Ciddi bir mutluluk oldu. Ama maalesef 2 saat sonra çöktü.”

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    İŞÇİYLE ALAY ETTİLER

    Önergenin görüşülmesinin kabul edilmesi sonrası MHP’li işçilerin “Bizim sayemizde işçi sınıfı emekliliğini hak ediyor” gibi sözler ettiğini kaydeden işçi “2 saat sonra partilerinin ret oyu vermesi ile şaşkına döndüler. Aralarında kimi işçiler ‘Bundan sonra oyum İYİ Partiye’ derken bir kısım işçi ise savunmaya geçerek ‘HDP’den kaynaklı MHP çekimser kalmıştır’ gibi laflar ettiler. Biz de ‘Neden ilk etapta kabul ediyor’ diye sorunca suskun kalıyorlar. ‘Kendi önergesi değildi. İYİ Partinin önergesiydi. Ondan kaynaklı çekimser kaldılar. Kendi önergelerini verebilirler’ diyende oldu. Kim savunmaya kalkarsa kalksın hepimizdeki genel duygu hayallerimizi elimizden aldılar, bizimle alay ettiler şeklinde” dedi.

    İTTİFAK SÜRÜYOR

    Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları ve AKP grubunun tutumu nedeniyle AKP’ye oy veren kimi işçilerin ilk andan itibaren tepkili olduğunu aktaran Ford işçisi, şunları söyledi: “Aralarında MHP’nin teklife kabul vermesi nedeniyle ‘Biz de artık MHP’ye oy veririz’ diyenler bile vardı. MHP’de son anda çark edince kafaları allak bullak oldu. ‘Ne oluyor, hani ittifak bozulmuştu. Demek ki ittifak görüntüde bozuldu, bunlar yine birlikte hareket ediyorlar’ diyen AKP’li işçiler oldu. Benim düşüncem bu ittifak işçilere karşı kurulmuştu, öyle de sürüyor. EYT’de bunun son kanıtı.”

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