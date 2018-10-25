EÄŸitim kesintisine tepki: EÄŸitimin yÃ¼kÃ¼ halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÃ¼kleniyor

EÄŸitim Sen MEB bÃ¼tÃ§esinden kesinti yapÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â

EÄŸitim Sen, Meclise sunulan Merkezi Yönetim Bütçesi'nde Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na (MEB) ayrÄ±lan bütçeyi deÄŸerlendirdi. EÄŸitim Sen, “2019 Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Bütçesi Analizi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporda, MEB'in bütçesinin eÄŸitimdeki mevcut hedefleri gerçekleÅŸtirmeye yönelik olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek eÄŸitim bütçesinden kesintiye gidilmesinin kabul edilemez olduÄŸunu belirtti. YayÄ±nlanan raporda, devlet okullarÄ±nda bile paralÄ± eÄŸitimin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, alÄ±nan paraya göre okullarÄ±n hatta sÄ±nÄ±flarÄ±n bile kendi içnde ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na yer verildi.

MEB'e ayrÄ±lan bütçenin rakamsal olarak artmakla beraber oransal olarak azaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken EÄŸitim Sen, "2018'de MEB'e ayrÄ±lan pay yüzde 12,13 iken, 2019’da bu rakam yüzde 11,84’e gerilediÄŸini" ifade etti. MEB bütçesinin milli gelire oranÄ±nda da bir gerileme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten raporda 2018'de yüzde 2,69 olan MEB bütçesi/milli gelir oranÄ±nÄ±n 2019'da yüzde 2,56'ya gerilediÄŸi belirtildi. "EÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n esas yükü, eÄŸitimi adÄ±m adÄ±m ticarileÅŸtirme ve kamu kaynaklarÄ±nÄ±n özel okullara aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n da etkisiyle büyük ölçüde halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±ldÄ±" denilen raporda, AKP hükümetleri döneminde eÄŸitim bütçesinin milli gelire oranÄ±nÄ±n OECD ortalamasÄ± olan yüzde 6’nÄ±n çok altÄ±nda olduÄŸu tespitine yer verildi.

'2019 BÜTÇESÄ°YLE MEVCUT HEDEFLERE ULAÅžILAMAZ'

MEB bütçesinin yüzde 83'ünün personel için yapÄ±lan harcamalar için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸarte eden raporda "2018 yÄ±lÄ± itibariyle Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden eÄŸitim yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ayrÄ±lan pay sadece ve sadece yüzde 8,36 iken, 2019 yÄ±lÄ±nda 2018’e göre neredeyse yarÄ± yarÄ±ya azalarak yüzde 4,88’e gerilemiÅŸtir" denildi. AyrÄ±ca hükümetin eÄŸitim alanÄ±ndaki okul öncesi eÄŸitimin zorunlu hale getirilmesi ve bütün okullarda tam gün eÄŸitime geçilmesi gibi hedeflerine de ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifade edildiÄŸi raporda 2019 bütçesinin de bu hedeflere ulaÅŸmak için yetersiz olduÄŸunun altÄ± çizildi.

'PÄ°YASACI BÜTÇE ANLAYIÅžI ACÄ°LEN DEÄžÄ°ÅžSÄ°N'

EÄŸitim Sen, eÄŸitimden beklenen amaçlarÄ±n gerçekleÅŸmesi için öÄŸretmen açÄ±klarÄ±nÄ±n kadrolu istihdam ile kapatÄ±lmasÄ±, eÄŸitimin niteliÄŸinin yükseltilmesi, okul-derslik açÄ±klarÄ± sorununun çözülmesi, fiziki alt yapÄ± ve donanÄ±m eksikliklerinin giderilmesi ve diÄŸer sorunlar için mevcut piyasacÄ± bütçe anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n acilen deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini belirtti. Devlet okullarÄ±ndaki paralÄ± eÄŸitim uygulamalarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n devlet okullarÄ±nÄ±n ve hatta devlet okullarÄ± içerisinde sÄ±nÄ±flarÄ±n da varolan toplumsal eÅŸitsizlikler doÄŸrultusunda ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na neden olduÄŸuna deÄŸinilen raporda "Ekonomik kriz gerekçesiyle eÄŸitimden tasarruf yapÄ±lmasÄ± ve eÄŸitim bütçesinde kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidilmesi kabul edilemez." denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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