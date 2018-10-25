NATOâ€™dan Rusyaâ€™ya karÅŸÄ± gÃ¶vde gÃ¶sterisi

NATO, 50 bin asker, 10 bin araÃ§, 250 uÃ§ak ve 60 savaÅŸ gemisi ile NorveÃ§â€™te dev bir tatbikat gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Rusya’nÄ±n geçen ay gerçekleÅŸtirdiÄŸi dev tatbikattan sonra bu kez NATO büyük bir tatbikat gerçekleÅŸtiriyor. Norveç’te baÅŸlayan tatbikatÄ±na 50 bin asker, 10 bin araç, 250 uçak ile 60 savaÅŸ gemisi katÄ±lÄ±yor. Tatbikat, ABD ile Rusya arasÄ±ndaki “nükleer antlaÅŸma”nÄ±n iptal edileceÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yükseldiÄŸi bir dönemde yapÄ±lÄ±yor.

SOÄžUK SAVAÅž SONRASI EN BÜYÜK TATBÄ°KAT

Kuzey Atlantik Ä°ttifakÄ± Örgütü’nün (NATO) SoÄŸuk SavaÅŸ döneminden bu yana düzenlediÄŸi en büyük askeri tatbikat Rusya’nÄ±n tepkileri eÅŸliÄŸinde Norveç’te baÅŸladÄ±. “Üçlü KavÅŸak 2018” (Trident Juncture) adlÄ± tatbikata Ä°ttifak’a üye ülkelerden 50 bin civarÄ±nda asker katÄ±lÄ±yor. 7 KasÄ±m’a kadar sürecek olan tatbikatta NATO birliklerinin “saldÄ±rÄ± altÄ±nda olan müttefik ülke Norveç’i en hÄ±zlÄ± ÅŸeklilde savunmasÄ±”nÄ±n provasÄ±nÄ± yapÄ±lacak.

‘AMAÇ, DÜÅžMANLARA HAZIR OLDUÄžUMUZU GÖSTERMEK’

Tatbikat, NATO’nun Napoli’deki MüÅŸterek Kuvvet KomutanlÄ±ÄŸÄ± KomutanÄ± Oramiral James G. Foggo tarafÄ±ndan yürütülüyor. Foggo, “TatbikatÄ±n amacÄ± NATO’nun sadece belirli bir ülkeye deÄŸil her türlü düÅŸmana karÅŸÄ± savunmasÄ±nÄ±n hazÄ±r olduÄŸunu göstermek” dedi.

Tatbikata NATO’ya üye 29 ülke ile Ä°sveç ve Finlandiya katÄ±lÄ±yor.

Tatbikat yoÄŸun olarak Norveç’te yürütülse de deniz tatbikatÄ± için Kuzey Atlantik ve BaltÄ±k Denizi, hava tatbikatlarÄ± için de Finlandiya ve Ä°sveç’in hava sahalarÄ± kullanÄ±lÄ±yor.

RUSYA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° ‘ENDÄ°ÅžELER’

Geçen Eylül ayÄ±nda tarihinin en büyük tatbikatÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirilen Rusya, NATO tatbikatÄ±nda resmi olarak tehdit unsuru olarak tanÄ±mlanmadÄ±, ancak 2014’te baÅŸlayan Ukrayna krizinde oynadÄ±ÄŸÄ± rolden bu yana Moskova BatÄ±lÄ± ülkeler açÄ±sÄ±ndan eskiye göre daha fazla “endiÅŸe” konusu.

DW Türkçe’nin haberine göre, Norveç Savunma BakanÄ± Frank Bakke-Jensen “Rusya Norveç’e doÄŸrudan askeri bir tehdit oluÅŸturmuyor. Ancak günümüzdeki gibi karmaÅŸÄ±k güvenlik koÅŸullarÄ±nda, baÅŸka bir yerde meydana gelen bir olay Kuzey bölgesinde de tansiyonu yüksektebilir ve biz de Ä°ttifak’Ä± olasÄ± talisiz olaylara karÅŸÄ± hazÄ±r tutmak istiyoruz” dedi.

RUSYA: SAVAÅž TEHDÄ°DÄ°

Tatbikat Norveç’in Rusya ile olan 198 kilometrelik sÄ±nÄ±rÄ±ndan bin kilometre kadar uzaklÄ±kta gerçekleÅŸtiriliyor. Ancak Rusya tatbikata tepkili. Rusya ayrÄ±ca ABD ve Ä°ngiltere’nin Norveç’teki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±na da tepki gösteriyor. Bunun bir “savaÅŸ tehdidi” olduÄŸunu söyleyen Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Maria Zakharova, “Bu tür sorumsuzca eylemler Kuzey bölgesinde siyasi durumun istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yol açacak, gerginlikleri artÄ±racak” dedi.

Son olarak Washington ile Moskova arasÄ±ndaki gerilim, ABD BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n ülkesinin Rusya ile taraf olduÄŸu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±’ndan (INF) çekileceÄŸini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan daha da artmÄ±ÅŸtÄ±. NATO tartÄ±ÅŸmada beklendiÄŸi üzere ABD tarafÄ±nda yer alÄ±rken, konuyla ilgili gerginlik sürüyor.

ABD VE RUSYA’NIN NÜKLEER REKABETÄ° DÜNYAYI TEHDÄ°T EDÄ°YOR

ABD ve Rusya arasÄ±ndaki 1978’de imzalanan ve bazÄ± silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ± yasaklayan “Orta Menzilli Nükleer Silah AnlaÅŸmasÄ±”nÄ±n iptali tartÄ±ÅŸmasÄ± sürerken, iki ülkenin nükleer kuvvetleri bu anlaÅŸmanÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlayan boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

Trump yönetimi 2018 mali yÄ±lÄ± savunma bütçesinde nükleer silah faaliyetleri için 10.37 milyar dolar ayÄ±rÄ±rken 2019 bütçesinde de 10.6 milyar dolar ayÄ±rdÄ±. Pentagon’un ÅŸubatta açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 2018 Nükleer Durum Ä°nceleme Belgesi’nde de ABD’nin nükleer kapasitesinin modernize edileceÄŸi vurgulandÄ±. Belgede ABD’nin SoÄŸuk SavaÅŸ sÄ±rasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± denizden fÄ±rlatÄ±lan nükleer seyir füzelerini modernize ederek tekrar sahaya çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

ABD’NÄ°N NÜKLEER ENVANTERÄ°

ABD’nin nükleer envanteri, denizaltÄ±lardan fÄ±rlatÄ±lan balistik füzeler taÅŸÄ±yabilen 14 Ohio sÄ±nÄ±fÄ± denizaltÄ±, 400 tek harp baÅŸlÄ±klÄ± Minuteman III füzelerinden oluÅŸan karada konuÅŸlu kÄ±talararasÄ± balistik füzeler, nükleer kapasiteli 46 B-52 ve 20 B-1 bombardÄ±man uçaklarÄ± ile F-15 uçaklarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± havadan fÄ±rlatÄ±lan nükleer baÅŸlÄ±klÄ± seyir füzelerinden oluÅŸuyor.

Projesi devam eden Columbia sÄ±nÄ±fÄ± yeni nesil nükleer kapasiteli denizaltÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra yeni nesil B-21 Raider tipi nükleer kapasiteli bombardÄ±man uçaklarÄ±nÄ±n da 2020’nin ortalarÄ±nda görev alacaÄŸÄ± belirtiliyor.

RUS SÄ°LAHLARINI BÄ°ZZAT PUTÄ°N TANITMIÅžTI

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin de geçtiÄŸimiz mart ayÄ±nda Federal Mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ülkesinin nükleer kapasitesini “tanÄ±tmÄ±ÅŸ”tÄ±.

Rus ordusunun ‘yenilmez’ bir füze baÅŸlÄ±klarÄ± ve benzersiz silahlar geliÅŸtirdiÄŸini söylemiÅŸ, bu sistemlerin “ABD’nin Rusya’nÄ±n nükleer caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± küçümseyerek geliÅŸtirdiÄŸi tüm imkan ve kabiliyetleri hükümsüz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyleyerek, tek tek silahlarÄ±n özelliklerini açÄ±klamaÅŸÄ±t. Bu silahlar arasÄ±nda hipersonik ‘Kinjal’, kÄ±talararasÄ± füze Sarmat, lazer silahlarÄ± ve ‘henüz adÄ± konulmamÄ±ÅŸ’ sÄ±nÄ±rsÄ±z menzilli nükleer enerji güdümlü füze bulunuyordu. (DIÅž HABERLER)

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