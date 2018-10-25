FotoÄŸraf: DHA
KadÄ±kÃ¶y'de 11 kiÅŸiyi bÄ±Ã§aklayan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
KadÄ±kÃ¶y'de Ã¶nÃ¼ne gelen 11 kiÅŸiyi bÄ±Ã§aklayan cezaevi firarisi tutuklandÄ±.
KadÄ±köy'de üç gün önce önüne geleni rast gele bÄ±çaklayarak 4'ü aÄŸÄ±r 11 kiÅŸiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali KardaÅŸ, “Kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan tutuklandÄ±.
SavcÄ±lÄ±k sorgusunda olayÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ali KardaÅŸ, mahkemede bir lokantadan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini belirterek piÅŸman olduÄŸunu söyledi.
KadÄ±köy 19 MayÄ±s Mahallesi Ä°nönü Caddesi üzerinde üç gün önce önüne geleni rast gele bÄ±çaklayarak 4'ü aÄŸÄ±r 11 kiÅŸiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali KardaÅŸ, olayÄ±n ardÄ±ndan D-100 Karayolu üzerinde bacaÄŸÄ± yaralÄ± olarak yakalandÄ±.
HaydarpaÅŸa EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde ameliyata alÄ±nan Ali KardaÅŸ, bugün soruÅŸturmayÄ± yürüten Ä°stanbul Anadolu Adalet SarayÄ±'na sevk edildi.
OLAYI HATIRLAMADI
SavcÄ±lÄ±k sorgusunda olayÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ali KardaÅŸ, “Bana isnat edilen eylem nedeniyle piÅŸmanÄ±m" dedi.
SavcÄ± Ali KardaÅŸ'Ä±, “Kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan tutuklanmasÄ± talebiyle nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildi.
Mahkemedeki sorgusunda tantuni yediÄŸi yerden aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla eylemi gerçekleÅŸtirdiÄŸini belirten Ali KardaÅŸ, “Bu olay esnasÄ±nda sarhoÅŸtum, olayÄ± tam olarak hatÄ±rlamÄ±yorum" dedi.
TUTUKLANDI
Mahkeme Ali KardaÅŸ'Ä±, “Kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi. Ali KardaÅŸ'Ä±n aynÄ± gün BolvadÄ±n AçÄ±k Ceza infaz Kurumu'ndan firar ettiÄŸi öÄŸrenildi. (Ä°stanbul/DHA)
KadÄ±kÃ¶y'de bir kiÅŸi Ã¶nÃ¼ne gelen 11 kiÅŸiyi bÄ±Ã§akladÄ±