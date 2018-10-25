FotoÄŸraf: DHA
Kulede eylem yapan iÅŸÃ§iler eylemlerini sonlandÄ±rdÄ±
Amasra'da Hema Madeninde Ã§alÄ±ÅŸan ve alacaklarÄ± Ã¶denmediÄŸi iÃ§in asansÃ¶r kulesinde eylem yapan iÅŸÃ§iler eylemlerini sonlandÄ±rdÄ±.
BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde Hattat Holding’e baÄŸlÄ± Hema Madeninde ücretleri ödenmediÄŸi için asansör kulesinde eylem yapan iÅŸçiler eylemlerini sonlandÄ±rdÄ±.
AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre taÅŸeron firma bünyesinde çalÄ±ÅŸan ve ücretleri ödenmeyen iÅŸçilerden Hüseyin Caner ve Vedat Suna, 9 gün önce maden sahasÄ±ndaki kuyu üzerinde, yaklaÅŸÄ±k 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çÄ±karak eylem baÅŸlattÄ±.
Hafta sonu kule tepesinde üÅŸüdükleri için çadÄ±r kuran iÅŸçilerden Hüseyin Caner rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle eylemlerine son verdi.
80 metre yükseÄŸindeki kuyu vincinde bekleyen iÅŸçiler eylemi bitirerek aÅŸaÄŸÄ±ya indi.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edilen iÅŸçilerin ücretlerinin ödendiÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 09:53
Amasra'da kule vincinde eylem yapan iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±