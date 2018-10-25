Kulede eylem yapan iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Amasra'da Hema Madeninde Ã§alÄ±ÅŸan ve alacaklarÄ± Ã¶denmediÄŸi iÃ§in asansÃ¶r kulesinde eylem yapan Ä°ÅŸÃ§i Vedat Suna, rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde Hattat Holding’e baÄŸlÄ± Hema Madeninde ücretleri ödenmediÄŸi için asansör kulesinde eylem yapan Ä°ÅŸçi Vedat Suna, rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DHA’nÄ±n haberine göre taÅŸeron firma bünyesinde çalÄ±ÅŸan ve ücretleri ödenmeyen iÅŸçilerden Hüseyin Caner ve Vedat Suna, 9 gün önce maden sahasÄ±ndaki kuyu üzerinde, yaklaÅŸÄ±k 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çÄ±karak eylem baÅŸlattÄ±. Hafta sonu kule tepesinde üÅŸüdükleri için çadÄ±r kuran iÅŸçilerden Hüseyin Caner rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Dün de sabaha karÅŸÄ± ÅŸiddetli rüzgar ve yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda baygÄ±nlÄ±k geçiren Vedat Suna için kuleye 112 Acil ekibi çÄ±ktÄ±. Kuleden merdiven yardÄ±mÄ±yla indirilen iÅŸçi, daha sonra BartÄ±n Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu arada, Vedat Suna’nÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ±n firma tarafÄ±ndan hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilirken, kule dibinde bekleyen diÄŸer iÅŸçilerin ise eylemi sürdüreceÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Amasra'da kule vincinde eylem yapan iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

www.evrensel.net