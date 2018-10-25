DiyarbakÄ±r'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi: 30 yaralÄ±

DiyarbakÄ±r- BingÃ¶l karayolunda yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan karayolunda yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi. Kazada 30 kiÅŸi yaralandÄ±.

DiyarbakÄ±r- Bingöl karayolunda yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan karayolunda kontroldan çÄ±kan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kazada 30 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza, akÅŸam saatlerinde DiyarbakÄ±r-Bingöl karayolunun YazÄ±lÄ±pÄ±nar mevkiinde meydana geldi. Bingöl'den DiyarbakÄ±r'a yolcu taÅŸÄ±yan Öz Bingöl firmasÄ±na ait yolcu otobüsü, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden çÄ±ktÄ±. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendi. DiÄŸer sürücülerin haber vermesiyle can pazarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaza yerine jandarma, saÄŸlÄ±k ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler devrilen araçtaki yolcularÄ± kurtarma çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 30 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Karayolunda ulaÅŸÄ±m ise devrilen otobüsün yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle bir süre tek ÅŸeritten kontrollü olarak saÄŸlandÄ±. Kaza ile ilgili soruÅŸturma sürdürülüyor. (DiyarbakÄ±r/DHA)

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