'Ã–SO MenbiÃ§'de ABD askerlerine ateÅŸ aÃ§tÄ±' iddiasÄ±

Military Times sitesi: MenbiÃ§'de KÃ¼rtlerle ortak devriye yapan koalisyon askerlerine TÃ¼rkiye destekli gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.

Suriye’nin Menbiç kentinde, ‘Türkiye destekli güçlerin devriye gezen Amerikan askerlerine ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±’ iddia edildi.

Amerikan ordusundaki askeri kaynaklarÄ±yla tanÄ±nan Military Times sitesinin haberine göre olay 15 Ekim’de meydana geldi. Kentte Menbic Sivil Konseyi ile ortak devriye halinde olan koalisyon askerlerine ateÅŸ açÄ±ldÄ±; onlar da yanÄ±t verdi.

IÅžÄ°D’le mücadele koalisyonunun sözcüsü Sean Ryan, ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ± ama Menbic’de koalisyon askerlerine ateÅŸ açanlarÄ±n ‘Türkiye destekli güçler olduÄŸu’ iddiasÄ±nÄ± doÄŸrulamadÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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