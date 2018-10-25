Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola can almaya devam ediyor

Son 3 gÃ¼nde 7 kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle temmuz sonundan bu yana Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 124'e yÃ¼kseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temmuz sonundan bu yana ebola salgÄ±nÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 124'e çÄ±ktÄ±.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, temmuz ayÄ± sonunda Kuzey Kivu eyaletinde baÅŸlayan, ardÄ±ndan Ituri eyaletine yayÄ±lan salgÄ±nda görülen kanamalÄ± ateÅŸ vakasÄ± 247'ye yükseldi. Bu kiÅŸilerden 212'sinin ebola virüsü taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Söz konusu 212 kiÅŸiden 7'sinin daha hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle salgÄ±nda ölenlerin sayÄ±sÄ± 124'e ulaÅŸtÄ±.

Virüsü kaptÄ±ktan sonra iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± ise 65 oldu.

Bu arada, 247 kanamalÄ± ateÅŸ vakasÄ± arasÄ±nda sayÄ±lan ancak ebola virüsünden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸmeyen 35 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler otopsi yapÄ±lmadan defnedildiÄŸi için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Öte yandan, bölgede 8 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan kampanya kapsamÄ±nda 21 bin 553 kiÅŸiye aÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976'da ortaya çÄ±kan ebola, AralÄ±k 2013'te BatÄ± Afrika'da yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yÄ±llarÄ±nda görülen salgÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye ebola virüsü bulaÅŸmÄ±ÅŸ ve 11 binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (AA)

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