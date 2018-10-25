Meteorolojiden 3 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

YarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar Batman, Siirt ve Mardin Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

Meteoroloji, 3 il için kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge MüdürlüÄŸü DiyarbakÄ±r Bölge Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde devam saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanaklarÄ±n, yarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde aralÄ±klÄ± ve yerel kuvvetli olacaÄŸÄ± bildirildi.

AçÄ±klamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, dolu ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kÄ±sa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. (AA)

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