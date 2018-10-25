Antalya'da iki ayrÄ± orman yangÄ±nÄ±

Kumluca ilÃ§esinde iki ayrÄ± noktada Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n biri sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼, diÄŸerine mÃ¼dahale ediliyor. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Antalya'nÄ±n Kumluca ilçesinde farklÄ± yerlerde çÄ±kan iki orman yangÄ±nÄ±ndan biri söndürüldü, diÄŸeri ise devam ediyor.

AlÄ±nan bilgiye göre, Kumluca'ya baÄŸlÄ± HacÄ±veliler Mahallesi ÅžÄ±h mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. RüzgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sürede büyüyen yangÄ±na Kumluca Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü ve BüyükÅŸehir Belediyesi ekipleri ile bir helikopter müdahale etti.

YangÄ±n, ekiplerin çabasÄ±yla rüzgara raÄŸmen yaklaÅŸÄ±k bir saatte kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, aynÄ± saatlerde Mavikent Mahallesi ErtaÅŸ Yolu'ndaki ormanlÄ±k alanda da yangÄ±n çÄ±ktÄ±. BazÄ± ev ve seralarÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki yangÄ±na Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü ekipleri müdahale etti.

YerleÅŸim alanlarÄ±ndan uzak, kayalÄ±k ve karadan ulaÅŸÄ±mÄ±n güç olduÄŸu bölgeye doÄŸru ilerleyen yangÄ±na helikopterlerle müdahale devam ediyor.

Öte yandan yangÄ±na müdahale için Antalya'dan gelen bir yangÄ±n söndürme helikopterinin arÄ±za nedeniyle Mavikent'te bulunan piste zorunlu iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±, daha sonra tekrar Antalya'ya döndüÄŸü öÄŸrenildi. (AA)

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