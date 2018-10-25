EÄŸitim Sen: 2023 vizyon belgesi eÄŸitimin sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼mden uzak

EÄŸitim Sen, 2023 EÄŸitim Vizyon Belgesini deÄŸerlendirdi: EÄŸitim politikalarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir ÅŸey sÃ¶ylenmemiÅŸ, geÃ§miÅŸteki hedefler yer alÄ±yor.

EÄŸitim Sen, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un ‘2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi’nde yer alan, zorunlu ders saat ve çeÅŸitlerinin azaltÄ±lmasÄ±, 5 yaÅŸ erken çocukluk eÄŸitiminin zorunlu olmasÄ±, yaz dönemi oyun temelli eÄŸitim vb. gibi hiç kimsenin itiraz etmeyeceÄŸi olumlu ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan ‘piyasa merkezli’ ve eÄŸitimde dinselleÅŸtirmeyi sürdürmeyi hedefleyen yaklaÅŸÄ±mlara dikkat çekilen EÄŸitim Sen açÄ±klamasÄ±nda “EÄŸitim politikalarÄ±na yönelik olarak yeni bir ÅŸeyin söylenmediÄŸi, geçmiÅŸte sürekli tekrarlanan hedeflerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r” denildi.

AçÄ±klamada, Vizyon Belgesi’nde yer alan ‘5 yaÅŸ erken çocukluk eÄŸitiminin zorunlu olmasÄ±’ hedefini ve ‘Okul Temelli GeliÅŸim Modeli’ne daha önce ‘ÖÄŸretmen Strateji Belgesi’nde de yer verildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, MEB’in uzun süredir uygulamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu anlayÄ±ÅŸÄ±n temelinde okullarÄ±n piyasacÄ± bir anlayÄ±ÅŸla yönetilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

PÄ°YASA MERKEZLÄ° ANLAYIÅž

MEB’in özel öÄŸretim kurumlarÄ±nda bürokrasinin azaltÄ±lmasÄ±, haksÄ±z rekabetin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve özel öÄŸretim kurumlarÄ± ile iÅŸbirliÄŸinin güçleneceÄŸi mesajÄ±nÄ±n, özel okullarÄ±nÄ±n her açÄ±dan kamu kaynaklarÄ±yla destekleneceÄŸi anlamÄ±na geldiÄŸine vurgu yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “OkullarÄ±n finansman ihtiyacÄ±nÄ± kendi kaynaklarÄ±ndan (baÄŸÄ±ÅŸlar, aidatlar vb) saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve kendi bütçesini oluÅŸturduÄŸu piyasacÄ± bir modeli benimsenmektedir. Özel sektör ve sivil toplum iÅŸ birlikleriyle eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n finansmanÄ±na destek saÄŸlanmasÄ± hedefleniyor. ‘ÖÄŸrencilere okurken çalÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± verilecek’ ifadesinin anlamÄ± ise öÄŸrencilerin ‘ucuz iÅŸ gücü’ olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n önümüzdeki dönemde sürdürüleceÄŸi anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r.”

Vizyon Belgesi’nde ‘sÄ±navla öÄŸrenci alan okul sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±’ hedef olarak belirtilmiÅŸ olsa da, sÄ±nav merkezli eÄŸitim sistemini deÄŸiÅŸtirmek için somut önerinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lan açÄ±klamada “Okullar arasÄ±ndaki nitelik farklarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmayÄ± hedefleyen somut adÄ±mlar atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece, ‘sÄ±navla öÄŸrenci alan okul sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±’ hedefini gerçekleÅŸtirmek bile mümkün görünmemektedir” denildi.

Ä°MAM HATÄ°P OKULLARINA ÖZEL UYGULAMALAR

YÄ±llardÄ±r iktidar tarafÄ±ndan özel olarak ilgilenilen imam hatip okullarÄ± ile ilgili açÄ±lan baÅŸlÄ±k ve atÄ±lacak adÄ±mlar (Program çeÅŸitliliÄŸi, ders çeÅŸidinin azaltÄ±lmasÄ±, Arapça ve Ä°ngilizce yaz okullarÄ±, imam hatip okullarÄ± ile üniversiteler arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi) farklÄ± okul türleri ve öÄŸrenciler arasÄ±nda yaratÄ±lan eÅŸitsizliÄŸin devam edeceÄŸini açÄ±kça gösterdiÄŸine iÅŸaret edilen açÄ±klamada “Bugüne kadar benimsenen okullaÅŸma politikalarÄ±nda, özellikle kademeler arasÄ± geçiÅŸ sürecinde çok sayÄ±da öÄŸrenci ve velinin itirazlarÄ±na raÄŸmen, öÄŸrencilerin imam hatip okullarÄ±na yönlendirilmesi yönündeki yaklaÅŸÄ±m ve uygulamalarÄ±n artarak sürecektir” denildi.

GÜVENCESÄ°Z Ä°STÄ°HDAMA DEVAM

Vizyon Belgesi’nde de yer alan ücretli öÄŸretmenlerin ücretlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, sözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin görev sürelerinin kÄ±saltÄ±lmasÄ± ifadelerinin olumlu olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada “Ancak yapÄ±lmasÄ± gereken, eÄŸitimde, sözleÅŸmeli ve ücretli öÄŸretmenlik baÅŸta olmak üzere, her türlü güvencesiz istihdam uygulamasÄ±na son verilmesi, bütün öÄŸretmenlerin ve yardÄ±mcÄ± hizmetlilerin kadrolu olarak atanmasÄ±dÄ±r” denilerek belgede, MEB’in resmi öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ± 117 bin olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± bir ortamda, atamasÄ± yapÄ±lmayan 400 bini aÅŸkÄ±n öÄŸretmenin atanma sorununun hiç gündeme getirilmemesinin önemli bir eksiklik olarak deÄŸerlendirildi. AçÄ±klamada ayrÄ±ca belgede yer alan ‘ÖÄŸretmenlik Meslek Kanunu’ ve pedagojik formasyon ile ilgili kararlarÄ±n yeni sorunlarÄ± beraberinde getireceÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±. Vizyon Belgesi’nin eÄŸitimin ve eÄŸitim emekçilerinin temel sorunlarÄ±nÄ± çözmeyi hedefleyen bir yaklaÅŸÄ±mla hazÄ±rlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸüne dikkat çekilen açÄ±klamada “EÄŸitimin hemen her kademesinde köklü bir deÄŸiÅŸimi hedeflemeyen bir Vizyon Belgesi’nin kelime anlamÄ±nda olduÄŸu gibi sadece ‘Görüntü’yü kurtarmaktan öte gitmeyeceÄŸi açÄ±ktÄ±r” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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