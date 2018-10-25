La Casa de Papel'in 3. sezonuna dair ilk video yayÄ±nlandÄ±

Netflix 2019’da yayÄ±nlanacak olan La Casa de Papel’in 3. sezonuna dair "La casa de papel 3 | Åžimdi YapÄ±m AÅŸamasÄ±nda" baÅŸlÄ±klÄ± bir video yayÄ±nladÄ±.

Videoda, 3. sezonda ekibe yeni isimlerin katÄ±lacaÄŸÄ± ve önceki sezonlardaki karakterlerden Tokyo, Profesör, Denver, Rio, Helsinki ve Nairobi'nin de döneceÄŸi mesajÄ± veriliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Netflix yalanladÄ± ama sansÃ¼r sadece TÃ¼rkiyeâ€™ye

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