Sur'da yÄ±kÄ±lan mahalle muhtarlÄ±ÄŸÄ±na da kayyÄ±m atandÄ±

Yerine kayyÄ±m atanan Muhtar Ahmet Åžen: Surâ€™da yaÅŸananlarÄ± anlatmamdan rahatsÄ±z oldular.

Lezgin AKDENÄ°Z

Sur’da yÄ±kÄ±lan SavaÅŸ mahallesi muhtarlÄ±ÄŸÄ±na da kayyÄ±m atandÄ±. Yasak ve yÄ±kÄ±m nedeniyle 3 yÄ±la yakÄ±n süredir görevini seyyar yürüten Muhtar Ahmet Åžen, Sur’un haklarÄ±nÄ± savunduÄŸu ve gözlemlerini heyetlerle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için yerine kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kararÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n muhtarlara yönelik açÄ±klamasÄ±ndan sonra görevden alÄ±nan 259 muhtara tebligatlar ulaÅŸmaya devam ediyor. DiyarbakÄ±r’Ä±n Sur ilçesinde 2 AralÄ±k 2015’te ilan edilen ve halen devam eden sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n üçüncü yÄ±lÄ±nda yÄ±kÄ±lan SavaÅŸ mahallesinin muhtarÄ± Ahmet Åžen de görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan muhtarlar arasÄ±nda bulunuyor. 30 Mart 2014’te yüzde 85 oy alan Åžen’in mahallesi olmadÄ±ÄŸÄ± halde mührünü cebinde taÅŸÄ±yarak, baÅŸka ilçe ve mahallelere daÄŸÄ±lan yurttaÅŸlara hizmet vermeyi sürdürüyordu.

‘HUKUKÄ° DEÄžÄ°L SÄ°YASÄ°DÄ°R’

Görevinden alÄ±nan Åžen’in yerine Sur KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan bir memur kayyÄ±m olarak atandÄ±. Åžen, “Sur KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±ldÄ±m. Görevi kötüye kullanma ihtimalinden dolayÄ± görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± söylediler” dedi. Sur’da yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalÄ± süreçte 4 kez gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hakkÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturmada savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ± verdiÄŸini aktaran Åžen, görevinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n, hukuk ile yakÄ±ndan uzaktan alakasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kararÄ±n siyasi olduÄŸunu belirtti.

SUR’A DÖNÜÅž YOLU KAPATILDI

ÇatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin bitmesinden sonra mahalleye girdiÄŸini aktaran Åžen, “ÇatÄ±ÅŸmalarÄ±n son bulmasÄ±ndan 3 gün sonra beni çaÄŸÄ±rdÄ±lar. Polisler ile birlikte yasaklÄ± alana girdim. Evlerin yüzde 80’i saÄŸlamdÄ±. Kalan yüzde 20 ise onarÄ±labilecek durumdaydÄ±. Yine Sur’daki yÄ±kÄ±mÄ±n çatÄ±ÅŸmalardan kaynaklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± ile meydana geldiÄŸini söyledim. Mahallemde bulunan tarihi birçok tescilli ev de yÄ±kÄ±mdan kurtulamadÄ±. SurlularÄ±n maÄŸduriyetini her zaman anlattÄ±m. AktardÄ±ÄŸÄ±m gözlemlerimden dolayÄ± bana karÅŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± gösteriyorlardÄ±” diye konuÅŸtu.

Åžen, dünyanÄ±n en uzun sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± ve evlerinden zorla çÄ±karÄ±lan mahallelerde yaÅŸayan yurttaÅŸlarÄ±n evlerine dönmek istediÄŸini, Sur’da demografik yapÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± ancak dayatÄ±lan ÅŸartlarÄ±n buna imkan vermediÄŸini dile getirdi. Åžen, “Sur’da yÄ±kÄ±lan evime 58 bin deÄŸer biçildi. Buna karÅŸÄ±n yeni yaptÄ±klarÄ± beton evlerin en düÅŸüÄŸü 600 bin TL’den baÅŸlÄ±yor” sözlerini dile getirdi.

HABERSÄ°Z AKP’YE ÜYE YAPILDI

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± BilirkiÅŸiler Komisyonunda ve Sur KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hasar tespiti komisyonunda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Åžen, bilgisi olmadan kendisi ve mahallesinde bulunan yurttaÅŸlarÄ±n AKP’ye üye yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

Åžen, yapÄ±lacak yerel seçimlerde mahallesinde tekrar muhtar adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (DiyarbakÄ±r/MA)

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