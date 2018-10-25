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Fasâ€™ta 130 doktor, saÄŸlÄ±k sistemini protesto ederek istifa kararÄ± aldÄ±
Fasâ€™ta devlet hastanelerinde Ã§alÄ±ÅŸan 130 doktor, saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ ÅŸartlarÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in toplu istifa etti.
Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta, devlet hastanelerinde çalÄ±ÅŸan 130 doktor, ülkedeki saÄŸlÄ±k sektörü ÅŸartlarÄ±nÄ± protesto için toplu istifa etti.
Kamu Sektörü DoktorlarÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z SendikasÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada doktorlar, saÄŸlÄ±k sektörünün durumunun, uluslararasÄ± bilimsel koÅŸullarÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.
SaÄŸlÄ±k sektörünün ÅŸartlarÄ±nÄ± “felaket” olarak nitelendiren doktorlar, “Sektörün ÅŸartlarÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n beklentileri ile anayasayla güvence altÄ±na alÄ±nan tedavi olma hakkÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamÄ±yor” ifadesini kullandÄ±.
Sendika uzun süredir, saÄŸlÄ±k sektörünün çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve maaÅŸlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± için grev eylemleri düzenliyor. Sendikadan önceki gün yapÄ±lan açÄ±klamada, cuma günü acil servisler hariç devlet hastanelerinin tamamÄ±nda grev yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)