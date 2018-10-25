'Okul gÃ¼venliÄŸi Ã¶ÄŸrencilere mi kaldÄ±?'

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer, okullarda gÃ¼venlik kulÃ¼belerinde nÃ¶bet tutan Ã¶ÄŸrencileri Milli EÄŸitim BakanÄ±'na sordu.

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, EskiÅŸehir'de son sÄ±nÄ±f lise öÄŸrencilerinin güvenlik kulübelerinde nöbet tutturulmasÄ±nÄ± meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. ÇakÄ±rözer, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle meclise verdiÄŸi soru önergesinde öÄŸrencilerin güvenlik kulübelerinde deÄŸil, okul sÄ±ralarÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini söyleyerek “GüvenliÄŸi öÄŸrencilerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± okullarda, eÄŸitimi nasÄ±l vereceksiniz”dedi.

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, EÅŸkiÅŸehir'de güvenliÄŸin öÄŸrenciler tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± okullarÄ± meclis gündemine taÅŸÄ±yarak Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk'un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi verdi. Okullarda güvenliÄŸin öÄŸrenciler tarafÄ±ndan saÄŸlanmasÄ±nÄ±n kaygÄ± verici olduÄŸunu söyleyen ÇakÄ±rözer, “BakÄ±n EskiÅŸehir’deki bazÄ± okullarda güvenlik, öÄŸrenciler tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yor. ÖÄŸrencilerin ve öÄŸretmenlerin kendilerini deÄŸerli ve güvende hissedebileceÄŸi hiç bir açÄ±klamanÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim vizyon belgesinde 100 günlük eylem planÄ±ndaki okullarÄ±n güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± hedefi de göz ardÄ± edildi. GüvenliÄŸi öÄŸrencilerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± okullarda, eÄŸitimi nasÄ±l vereceksiniz. ÖÄŸrenci ve velilerin haklÄ± kaygÄ±larÄ± derhal giderilmelidir ÖÄŸrenciler güvenlik kulübelerinde deÄŸil, dersliklerde okul sÄ±ralarÄ±nda olmalÄ±dÄ±r” dedi.

VELÄ° VE ÖÄžRENCÄ°LER KAYGILI

Bakan Selçuk'un 2023 eÄŸitim vizyon belgesinde söylediÄŸi, “ÅžartlarÄ± elveriÅŸsiz okullarÄ±n fiziksel ve sosyal imkânlarÄ± geniÅŸletilecektir” sözlerine dikkat çeken ÇakÄ±rözer, “Sosyal donatÄ±lÄ± okullar sözü veriyorsunuz ama bakÄ±n EskiÅŸehir'imizde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde güvenliÄŸin öÄŸrenciler tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± basÄ±nda yer aldÄ±. Veliler, öÄŸrenciler kaygÄ±lÄ±. GüvenliÄŸini öÄŸrencilerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bir okul, temel iÅŸlevi olan eÄŸitim ve öÄŸretimde istenen düzeye ulaÅŸamaz. Bu sorun bir an önce giderilmeli ve derhal gerekli tedbirler alÄ±nmalÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

'ÖÄžRENCÄ° VE ÖÄžRETMENLER PLAN VE VÄ°ZYON DAHÄ°NDE DEÄžÄ°L MÄ°?'

Hem 100 Günlük Eylem PlanÄ±’nda hem de 2023 EÄŸitim Vizyonu’nda öÄŸrencilerin ve öÄŸretmenlerin kendilerini deÄŸerli ve güvende hissedebileceÄŸi hiç bir açÄ±klamanÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÇakÄ±rözer, Türkiye’de kaç ilde, kaç okulda güvenlik görevlisi bulunduÄŸunu sorarak, “Türkiye genelinde güvenliÄŸin öÄŸrenciler tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± okul sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Bu konuda herhangi bir denetim yapÄ±lmakta mÄ±dÄ±r? EskiÅŸehir’de bazÄ± okullarda güvenliÄŸin öÄŸrenciler tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur? DoÄŸru ise, bu durum öÄŸrencileri güvenlik açÄ±sÄ±ndan çeÅŸitli tehlikelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakmakta mÄ±dÄ±r?”dedi.

'BAKANLIK OKULLARDAN HABERDAR MI?'

BazÄ± okullarda giriÅŸ kÄ±sÄ±mda bulunan güvenlik kulübelerinin camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve isteyen kiÅŸilerin okula rahatlÄ±kla girebildiÄŸi bilgisinin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran ÇakÄ±rözer, “Bu durumdan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z haberdar mÄ±dÄ±r? GüvenliÄŸin öÄŸrenciler tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± okullarda yaÅŸanan güvenlik zafiyeti konusunda, gerekli önlemleri almayan yetkililer hakkÄ±nda herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r?”sorularÄ±nÄ± sordu. (Ankara/EVRENSEL)

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