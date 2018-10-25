DemirtaÅŸ ve YÃ¼ksekdaÄŸ 'kamu gÃ¶revlisine iftira' iddiasÄ±ndan yargÄ±landÄ±

HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n 'kamu gÃ¶revlisine iftira' iddiasÄ±ndan yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n "kamu görevlisine iftira" iddiasÄ±ndan yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Ä°l Emniyet Müdürü Ä°brahim Kulular'Ä±n ÅŸikayeti üzerine DemirtaÅŸ ve YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda "kamu görevlisine iftira" suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmasÄ±na, DemirtaÅŸ, tutuklu bulunduÄŸu Edirne F Tipi KapalÄ± Cezaevinden Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile katÄ±ldÄ±. DemirtaÅŸ'Ä±n avukatÄ± mahkeme salonunda hazÄ±r bulundu. SanÄ±k YüksekdaÄŸ ise saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± mazeret göstererek duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

Mahkeme hakiminin iddianameyi okumasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DemirtaÅŸ, 12 yÄ±l parlamenterlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde iki kez aday olduÄŸunu ve büyük partilerin birinde eÅŸ baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, bu mahkemede sanÄ±k olarak yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n ciddi bir mesele olduÄŸunu söyledi.

Heyet, DemirtaÅŸ'Ä±n savunma için süre talebini, iddianamenin sanÄ±ÄŸÄ±n çok önce eline geçtiÄŸi gerekçesi ile reddetti.

HakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden bu yana adil yargÄ±lama ilkelerince, bizzat mahkeme huzurunda savunma yapma talebinin Ä±srarla reddedildiÄŸini kaydeden DemirtaÅŸ, "YargÄ±lamanÄ±n uzamasÄ±nÄ±n tek nedeni benim Edirne’den Kayseri’ye getirilip huzurda savunma yapmama izin verilmemesidir. Susma hakkÄ±mÄ± kullanmak istemiyorum. Kayseri’ye gelip yüz yüze iddialara cevap vermek istiyorum. Bu koÅŸullarda savunma yapmayÄ± kabul etmiyorum.” diye konuÅŸtu.

Hakim, güvenlik ve baÅŸka nedenlerle SEGBÄ°S ile hazÄ±r edildiÄŸini, YargÄ±tay kararlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± üzere SEGBÄ°S'in savunmanÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸini ve DemirtaÅŸ'a 2016 yÄ±lÄ±nda iddianamenin tebliÄŸ edildiÄŸi gerekçeleriyle tüm ÅŸartlarÄ±n hazÄ±r edildiÄŸini belirtti.

Hakim, DemirtaÅŸ ve YüksekdaÄŸ'Ä±n diÄŸer celse de SEGBÄ°S ile hazÄ±r edilmeleri için tutuklu bulunduklarÄ± cezaevlerine müzekkere yazÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Heyet, duruÅŸmayÄ± 31 Ocak 2019'a erteledi.

DemirtaÅŸ ve YüksekdaÄŸ, 10 MayÄ±s 2015'te HDP'nin Kocasinan ilçesi YenidoÄŸan seçim bürosuna yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kayseri Emniyet Müdürü Ä°brahim Kulular hakkÄ±nda, olaylara kayÄ±tsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuÅŸtu. Suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kulular'Ä±n ÅŸikayeti üzerine DemirtaÅŸ ve YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda "kamu görevlisine iftira" suçundan dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

www.evrensel.net