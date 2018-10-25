Finlandiyaâ€™da Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ve bekÃ§iler greve baÅŸladÄ±

Finlandiyaâ€™da Ã¶zel gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile sektÃ¶r patronlarÄ± arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± Ã¼zerine 3 gÃ¼nlÃ¼k grev baÅŸladÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Finlandiya’da özel güvenlik çalÄ±ÅŸanlarÄ± ile sektörün patronlarÄ± arasÄ±ndaki toplu iÅŸ sözleÅŸmesi görüÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± üzerine özel güvenlik görevlileri ve bekçiler çarÅŸamba günü greve baÅŸladÄ±.

Hizmet sektöründe çalÄ±ÅŸanlarÄ± örgütleyen PAM ile iÅŸveren örgütü PALTA arasÄ±ndaki görüÅŸmelerde ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±, sömester süreleri ve ödentileri üzerinde anlaÅŸmaya varÄ±lamamasÄ± üzerine tarafsÄ±z aracÄ± devreye girdi.

TarafsÄ±z aracÄ± Vuokko Piekkala’nÄ±n Pazartesi günü görüÅŸmelerin sonuç vermediÄŸini açÄ±klamasÄ±ndan sonra PAM, çarÅŸamba gününden itibaren 3 günlük greve gitme kararÄ± aldÄ±.

Greve katÄ±lan 8 bin 500 özel güvenlik görevlisinin çoÄŸunluÄŸu hava limanlarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için, hava limanlarÄ±ndaki kontrol noktalarÄ±nda uzun kuyruklar oluÅŸtu. Hava trafiÄŸinde de gecikmeler olduÄŸu bildirildi.

Hastane, AVM, otel ve bankalardaki özel güvenlik görevlileri de grev kapsamÄ±nda.

PAM, toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinde uzlaÅŸma saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde grevin ikinci safhasÄ±nÄ± Securitas’ta 6 KasÄ±m günü baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

PAM, Ä°Åž GÜVENCESÄ° Ä°ÇÄ°N YENÄ° ÖNLEMLER ALACAK

Bu arada hükümetin küçük iÅŸyerlerinde iÅŸ güvencesini ortadan kaldÄ±rma giriÅŸimine karÅŸÄ± tepkiler de artÄ±yor.

PAM BaÅŸkanÄ± Ann Selin ile BaÅŸbakan Jula Sipila arasÄ±nda SalÄ± akÅŸamÄ± yapÄ±lan görüÅŸmelerde uzlaÅŸmaya varÄ±lamamasÄ± üzerine PAM, 50 bin emekçiyi kapsayacak yeni önlemler alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Selin önlemlerin neler olduÄŸunu ÅŸimdilik açÄ±klayamayacaÄŸÄ±nÄ± söylemekle birlikte grevden tüketicileri bilgilendirmeye kadar pek çok önlemi devreye koyacaklarÄ±nÄ± belirtti.

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