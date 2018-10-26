Gazeteci Ziya Ataman yine tahliye edilmedi

HastalÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen cezaevinde tutulan gazeteci Ziya Atamanâ€™Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4â€™Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda yine tahliye Ã§Ä±kmadÄ±.

Cezaevinde baÄŸÄ±rsaklarÄ± iflas eden gazeteci Ziya Ataman’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9’u tutuklu toplam 19 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4’üncü duruÅŸmasÄ±nda da tahliye çÄ±kmadÄ±.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) muhabiri Ziya Ataman’Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 9’u tutuklu toplam 19 kiÅŸinin 11 Nisan 2016’dan bu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4’üncü duruÅŸmasÄ± ÅžÄ±rnak 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“Devletin BirliÄŸini ve Ülke BütünlüÄŸünü Bozmak”, “Tasarlayarak Kamu Görevlisini Görevinden DolayÄ± Kasten Öldürme”, “Tasarlayarak Kamu Görevlisini Görevinden DolayÄ± Kasten Öldürmeye TeÅŸebbüs”, “Tasarlayarak Kasten Öldürmeye TeÅŸebbüs”, “Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±na Ait Mallara PatlayÄ±cÄ± Madde Kullanmak Sureti ile Kasten Zarar Verme”, “PatlayÄ±cÄ± Madde Kullanmak Sureti ile Kasten Mala Zarar Verme”, “6136 SayÄ±lÄ± Kanuna Muhalefet”, “Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Tehlikeli Maddenin Ä°zinsiz Olarak BulundurulmasÄ±” suçlamalarÄ±yla açÄ±lan dava duruÅŸmasÄ±na tutuksuz yargÄ±lananlar katÄ±lmadÄ±. Gazeteci Ataman ve diÄŸer tutuklu yargÄ±lananlar ise, Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bulunduklarÄ± cezaevlerinden katÄ±ldÄ±.

DURUÅžMA 17 OCAK’A ERTELENDÄ°

SanÄ±k avukatlarÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸma salonuna, küçük olmasÄ± gerekçe gösterilerek tutuklu yakÄ±nlarÄ± ve gazeteciler alÄ±nmadÄ±. Adliyede dava yoÄŸunluÄŸu nedeniyle gecikmeli olarak baÅŸlayan ve mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiÄŸi duruÅŸmada savunma yapan gazeteci Ataman ve diÄŸer sanÄ±klar, önceki savunmalarÄ±nÄ± tekrarladÄ±. Daha sonra söz verilen iddia makamÄ± ise, tutuklu olanlarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ± yönünde karar verilmesini istedi. Avukatlar da yaptÄ±klarÄ± savunmalarda tutuklularÄ±n tahliyesini talep etti.

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, tutuklularÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 17 Ocak 2019 tarihine erteledi.

Heyet ayrÄ±ca, ÅžÄ±rnak 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde aynÄ± kiÅŸiler hakkÄ±nda açÄ±lan bir baÅŸka dosya ile bu dosyanÄ±n birleÅŸtirilmesi yönünde yapÄ±lan talebi ise daha sonra kararlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ÅžKENCE Ä°DDÄ°ALARI SORUÅžTURULMADI

Önceki duruÅŸmalarda sanÄ±klarÄ±n haklarÄ±ndaki iddialarÄ± reddettiÄŸi davada, bir önceki duruÅŸmada istenilen eksik evraklarÄ±n mahkemeye sunulup sunulmayacaÄŸÄ± bilinmiyor. Tutuklu bulunduÄŸu Van M Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±n iflas ettiÄŸini ve ilaçlarla ayakta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ataman ve diÄŸer tutuklularÄ±n ise, bu duruÅŸmada da Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla savunma yapmasÄ± bekleniliyor. Dosyada ismi geçen bazÄ± tanÄ±klarÄ±n yoÄŸun iÅŸkence altÄ±nda ifadelerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ise savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan soruÅŸturulmadÄ±.

‘TEK SÄ°LAHIM KALEMÄ°M’

DavanÄ±n bir önceki duruÅŸmasÄ±nda savunma yapan gazeteci Ziya Ataman, “DosyanÄ±n içeriÄŸine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda atÄ±lÄ± suçlamalarÄ±n somut olmayan ve komplovari bir ÅŸekilde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olduÄŸu ortadadÄ±r. Akla mantÄ±ÄŸa uygun olmayan bir iddianame ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bir gazeteci olarak tek silahÄ±mÄ±n kalem olduÄŸunu ve baÅŸka da bir silahÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmenizi istiyorum” ÅŸeklinde savunma yapmÄ±ÅŸtÄ±. (ÅžÄ±rnak/MA)

Ziya Ataman: Cezaevinde baÄŸÄ±rsaklarÄ±m iflas etti, ilaÃ§la yaÅŸÄ±yorum

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 18:31

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