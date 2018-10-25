Gazeteci Ziya Ataman yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

HastalÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen cezaevinde tutulan gazeteci Ziya Atamanâ€™Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4â€™Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek.

Cezaevinde baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±n iflas ettiÄŸini ve ilaçlarla ayakta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran gazeteci Ziya Ataman’Ä±n hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 4’üncü duruÅŸmasÄ± yarÄ±n ÅžÄ±rnak 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

11 Nisan 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) muhabiri Ziya Ataman’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9’u tutuklu toplam 19 kiÅŸi hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 4’üncü duruÅŸmasÄ± bugün görülecek.

“Devletin birliÄŸini ve ülke bütünlüÄŸünü bozmak”, “Tasarlayarak kamu görevlisini görevinden dolayÄ± kasten öldürme”, “Tasarlayarak kamu görevlisini görevinden dolayÄ± kasten öldürmeye teÅŸebbüs”, “Tasarlayarak kasten öldürmeye teÅŸebbüs”, “Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ait mallara patlayÄ±cÄ± madde kullanmak sureti ile kasten zarar verme”, “PatlayÄ±cÄ± madde kullanmak sureti ile kasten mala zarar verme”, “6136 sayÄ±lÄ± kanuna muhalefet”, “Bir örgütün faaliyeti çerçevesinde tehlikeli maddenin izinsiz olarak bulundurulmasÄ±” iddialarÄ±yla yapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n duruÅŸmasÄ±, ÅžÄ±rnak 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ä°ÅžKENCE Ä°DDÄ°ALARI SORUÅžTURULMADI

Önceki duruÅŸmalarda sanÄ±klarÄ±n haklarÄ±ndaki iddialarÄ± reddettiÄŸi davada, bir önceki duruÅŸmada istenilen eksik evraklarÄ±n mahkemeye sunulup sunulmayacaÄŸÄ± bilinmiyor. Tutuklu bulunduÄŸu Van M Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±n iflas ettiÄŸini ve ilaçlarla ayakta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ataman ve diÄŸer tutuklularÄ±n ise, bu duruÅŸmada da Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla savunma yapmasÄ± bekleniliyor. Dosyada ismi geçen bazÄ± tanÄ±klarÄ±n yoÄŸun iÅŸkence altÄ±nda ifadelerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ise savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan soruÅŸturulmadÄ±.

‘TEK SÄ°LAHIM KALEMÄ°M’

DavanÄ±n bir önceki duruÅŸmasÄ±nda savunma yapan gazeteci Ziya Ataman, “DosyanÄ±n içeriÄŸine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda atÄ±lÄ± suçlamalarÄ±n somut olmayan ve komplovari bir ÅŸekilde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olduÄŸu ortadadÄ±r. Akla mantÄ±ÄŸa uygun olmayan bir iddianame ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bir gazeteci olarak tek silahÄ±mÄ±n kalem olduÄŸunu ve baÅŸka da bir silahÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmenizi istiyorum” ÅŸeklinde savunma yapmÄ±ÅŸtÄ±. (ÅžÄ±rnak/MA)

Ziya Ataman: Cezaevinde baÄŸÄ±rsaklarÄ±m iflas etti, ilaÃ§la yaÅŸÄ±yorum

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