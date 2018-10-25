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FotoÄŸraf: DHA
Kamyonetin altÄ±nda kalan kadÄ±n iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
25 Ekim 2018 16:29
Antepâ€™te tarlada Ã§alÄ±ÅŸan bir kadÄ±n iÅŸÃ§i, geri manevra yapan kamyonetin altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Antep'in OÄŸuzeli ilçesinde tarlada çalÄ±ÅŸÄ±rken kamyonetin altÄ±nda kalan kadÄ±n iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°lçeye baÄŸlÄ± Hatunlu Mahallesi'nde, tarlada biber toplayan 56 yaÅŸÄ±ndaki NazlÄ± Ünal, biberleri torbalara boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, geri manevra yapan, plakasÄ± ve sürücüsü öÄŸrenilemeyen kamyonetin altÄ±nda kaldÄ±.
Ä°hbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OÄŸuzeli Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Ünal, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ünal'Ä±n cesedi, Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. (Antep/AA)
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