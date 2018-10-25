TaÅŸeron iÅŸÃ§iler: ArtÄ±k daha gÃ¼vencesiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz!

Hastanelerde iÅŸten atÄ±lma tehdidi ve dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretle Ã§alÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸÃ§iler: SÃ¶zde kadro verilince, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±mÄ±z daha gÃ¼vencesiz hale geldi

Nazife ORTAKÇI

Ankara

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± komisyonu Ankara Ä°bn-i Sina Hastanesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin sorunlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir etkinlik düzenlendi. SorunlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçiler, “Sözde kadro verilince, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±mÄ±z daha güvencesiz hale geldi” dedi.

Bir iÅŸçi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: “3 tutanak yerseniz iÅŸten atÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z, diye bizi sürekli tehdit ediyorlar ve iÅŸ yükümüzü artÄ±rÄ±yorlar. Emeklilik yaÅŸÄ± gelenleri iÅŸten çÄ±karÄ±p, onlarÄ±n iÅŸlerini de bize yüklediler. Ä°ÅžKUR'dan iÅŸçi alÄ±p, 3-6 aylÄ±ÄŸÄ±na çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar sonra da sözleÅŸmesi bitenler de atÄ±lÄ±yor. Ä°ÅžKUR üzerinden iÅŸe aldÄ±klarÄ± bizden daha az maaÅŸ alÄ±yorlar ve taÅŸeronun taÅŸeronu konumundalar. AslÄ±nda bu uygulamayla geri kalan iÅŸçileri de tehdit ediyorlar”

'TÜM HASTANE EMEKÇÄ°LERÄ° BÄ°RLEÅžMELÄ°'

“EÄŸer tüm taÅŸeron iÅŸçileri kendi içlerinde birleÅŸmezse daha kötü koÅŸullar bizi bekler" diyen bir baÅŸka iÅŸçi ise "Hatta doktoruyla, hemÅŸiresiyle, memuruyla hastane emekçileri ortak hareket etmeli. Çünkü hastanede çalÄ±ÅŸan tüm emekçiler artÄ±k daha zor koÅŸullarda çalÄ±ÅŸÄ±yor. Hele ÅŸimdi bir de ÅŸehir hastaneleri kurulunca, iÅŸler iyice sarpa saracak ve bu süreçten aslÄ±nda en çok hastanelerde ÅŸimdi çalÄ±ÅŸan emekçiler etkilenecek” dedi.

'MAAÅžLAR KUÅž OLUP UÇUYOR'

Ankara DÄ±ÅŸkapÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nden konuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçiler de aynÄ± dertlerden müzdarip. Bir iÅŸçi “MaaÅŸlardan vergi kesintileri oluyor, enflasyonun da uçmasÄ±yla birlikte maaÅŸÄ±mÄ±z da kuÅŸ olup uçuyor” dedi.

Herkesin kredi kartlarÄ±yla, ev ekonomisini döndürdüÄŸünü belirten iÅŸçi, “Bize kadro verildiÄŸinde maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da diÄŸer kadrolu personellerinki gibi olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±ÅŸtÄ±k. O bile yetersiz ÅŸu koÅŸullarda ama bizim aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸlarda hiçbir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Krizi fÄ±rsata çevirenler zenginleÅŸirken, biz ayÄ±n sonunu nasÄ±l getireceÄŸiz diye kara kara düÅŸünür durumdayÄ±z” dedi.

Bir baÅŸka iÅŸçi ise, “Çocuk okutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz bir yandan, fÄ±rsatçÄ±lardan korunmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz diÄŸer yandan. Adeta fÄ±rsatçÄ±lara teslim olduk. ÇalÄ±ÅŸsan açsÄ±n, çalÄ±ÅŸmasan açsÄ±n. Ä°ÅŸsiz kalma korkusuyla herkes bir ÅŸekilde katlanÄ±yor. AslÄ±nda yoksulun yoksuldan baÅŸka dostu yoktur. Zenginler yoksullarÄ± hiçbir zaman düÅŸünmez, ama yoksullar da zenginleri zengin eder. Yoksullar kendi hakkÄ±nÄ± aramazsa, daha baÅŸlarÄ±na çok çorap örülür” dedi.

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