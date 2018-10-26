Yasa değişti hastane borcu üstüne kaldı

Metehan UD

İzmir

Geçirdiği iş kazası sonrasında değişen yasa maddesi moto kurye olarak çalışan Tayfun Kaçan'ın hayatını kararttı. Kazada bacağını kaybeden Kaçan'a bir de tedavi masrafları nedeniyle yüz bin liralık borç çıkarıldı. Kaçan'ın açtığı dava ise sekiz yılın sonunda görevsizlikle sonuçlandı.

2011’de moto kurye olarak çalışırken iş dönüşü trafik kazası geçiren Tayfun Kaçan'ın hayatı alt üst oldu. Kazada sağ bacağını kaybeden Kaçan'ın tedavi gördüğü özel hastanenin sağlık giderleri kazadan 2 ay sonra değişen yasa maddesinden dolayı üzerine kaldı.

Kaza sonrası ilk olarak Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedaviye başlayan Kaçan, doktorun önerisiyle özel bir hastanede tedavisini sürdürdü. Bu sırada olduğu ameliyatlar ve diğer sağlık giderlerinin bir kısmı Kaçan’a çarpan kişinin özel sağlık sigortası tarafından ödendi. Ancak bu sırada meclisten geçen bir torba yasayla birlikte sağlık giderleri özel sigorta şirketinden alındı, SGK'ya devredildi.

Tedavi masraflarının kalanın sigorta şirketinin ödememesi üzerine SGK'ya başvuran Kaçan 'kurumumuzun o hastane ile anlaşması yok' cevabını aldı. Yasanın geriye doğru yürütülmesinden dolayı Kaçan, hastaneye borçlu çıktı. Bir süre hastanede rehin kalan Kaçan imzaladığı evraklarla hastaneden çıkabildi. Üzerinde faizleri ile birlikte 100 bin liralık icra borcu olan Kaçan'ın sahip olduğu tek mal varlığı motoru bağlandı ve banka hesabına da bloke konuldu.

8 YIL SONRA GÖREVSİZLİK KARARI

Kendisi gibi çok sayıda insanın mağduriyetinin giderilmesi için beklediği düzenleme de çıkmayınca Kaçan dava açtı. Tedavi masraflarının ödenmesi için SGK'ya açtığı davada yerel mahkeme ve ardından bölge adliye mahkemesi Kaçan'ı haklı buldu. SGK son olarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak hakimlerin değişmesinden dolayı dosya dört yıl bekletildi. Geçtiğimiz aylarda karara bağlanan dosya davanın iş mahkemeleri yerine asliye hukuk mahkemelerinde açılması gerektiği belirtilerek geri gönderildi. Kaçan'ın, kendisine çarpan şahsa açtığı dava ise sürüyor.

‘PSİKOLOJİM BOZULDU’

Tekrar dava açan Kaçan “Adaletin yerine gelmesi için sekiz yıl daha mı bekleyeceğim. Devlet insanları alenen mağdur edecek bir yasayı nasıl çıkarabilir” sorusunu soruyor. Bacağını kaybettiğini kendisine çarpan kişinin de kazada sekizde sekiz kusurlu olduğunu belirten Kaçan “Dava 8 yıl sonra görevsizlikle sonuçlandı. Hakimler FETÖ davasından sürekli değişti. Derdimi anlattığım bakanlar, bürokratlar ‘dava aç’ diyor ama dava açınca yıllar sürüyor. Bana bu saatten trilyonlar verseler ne olacak. Sakat kalmanın yanı sıra bir de yokluk çektim. Psikolojim bozuldu” dedi. “Bacağımın kopmasına mı yanayım, borca mı yanayım, motorumun bağlamasına mı yanayım, 8 yıldır karar beklediğime mi yanayım” diye konuşan Kaçan, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.