KÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ±na gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±

Van Ã–zalp'te yÃ¼zlerce aileye 'gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±ndan geÃ§emedikleri' gerekÃ§esiyle kÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Van’Ä±n Özalp ilçesinde bu yÄ±l yüzlerce aileye “güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemedikleri” gerekçesiyle kömür yardÄ±mÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ± (SYDV) tarafÄ±ndan her yÄ±l daÄŸÄ±tÄ±lan “yardÄ±m kömürü” bu yÄ±l Van’Ä±n Özalp ilçesinde yüzlerce aileye verilmediÄŸi iddia edildi. MA’dan Müjdat Can’Ä±n haberine göre; Ailelerin “kömürün neden verilmediÄŸi” yönündeki baÅŸvurularÄ±n bir bölümüne yanÄ±t verilmezken, bazÄ± ailelere ise “Emniyetin yaptÄ±ÄŸÄ± güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonucu size kömür verilmeyecek” cevabÄ± verildi.

Tepedam Mahallesi’nde (Asteco) oturan Ä°lter Diker, “güvenlik soruÅŸturmasÄ±” sonucu kömür alamayanlardan. Önceki yÄ±l kömür yardÄ±mÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Diker, “Sadece bizim mahallede 52 aileye kömür yardÄ±mÄ± yapÄ±lmadÄ±” diye konuÅŸtu. Birçok kez Özalp Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ± (SYDV) ve kaymakamlÄ±kla görüÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hiçbir sonuca ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Diker yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeleri ve kendisine verilen cevaplarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Yetkililerle görüÅŸtüÄŸümde bana, ‘Kömür verme iÅŸlemi güvenlik soruÅŸturmasÄ±na baÄŸlandÄ±’ dediler. Ben de kendilerine ‘o zaman bunu bana yazÄ±lÄ± olarak verin’ dedim ama kabul etmediler. Daha sonra KaymakamlÄ±ÄŸa bir dilekçe ile baÅŸvuru yaptÄ±m. Tek amacÄ±m bunun yazÄ±lÄ± olarak tarafÄ±ma iletilmesiydi ama maalesef tarafÄ±ma hiçbir bilgi verilmedi. Tüm bu giriÅŸimlerden sonra kömürün daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alana gittim ve oradakilere kömürün neden verilmediÄŸini sordum onlar da bana, ‘Aileden biri siyasi bir suça karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸsa o aileye verilmiyor’ cevabÄ± verdiler.”

FotoÄŸraf: MA

‘BÄ°R ANLAM VEREMÄ°YORUZ’

Tepedam Mahallesi’nde kömür yardÄ±mlarÄ± kesilenlerden biri de Fatma Seven. Seven, zamlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde yardÄ±mlarÄ±nÄ±n kesilmesine anlam veremediklerini belirterek, “KÄ±ÅŸ buralarda çok sert geçiyor. Bize verilen kömür yardÄ±mlarÄ±nÄ±n neden kesildiÄŸini bilmiyoruz” dedi.

FotoÄŸraf: MA

‘SÄ°YASÄ° OLDUÄžUNU DÜÅžÜNÜYORUZ’

Tepedam Mahallesi’nde yaÅŸayan ve yardÄ±m kömürü kesilen bir diÄŸer yurttaÅŸ Åževket Elmas ise, ailelerinden 11 eve kömür yardÄ±mÄ±nÄ±n bu yÄ±l kesildiÄŸini söyledi. Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ±’na giderek neden yardÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduklarÄ±nÄ± ancak cevap alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Elmas, yardÄ±mlarÄ±n verilmesinin siyasi olduÄŸunu söyledi. Elmas, “Bizim aileden siyasetin içerisinde yer alan çocuklarÄ±mÄ±z var. Bu nedenle bize vermediklerini düÅŸünüyoruz. Yani bir diÄŸer nedeni ise HDP’ye oy verdiÄŸimiz içindir. Siyasi iktidar her alanda baskÄ±sÄ±na devam ediyor. Ne olursa olsun biz sözümüzden vazgeçmeyeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: MA

‘HDP’YE OY VERDÄ°K DÄ°YE SUÇLU MU OLDUK?’

Memedelan Mahallesi’nden Meryem Ayaz ise, uzun yÄ±llardÄ±r kendilerine kömür yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu yÄ±l neden verilmediÄŸini bilmediklerini söyledi. Ayaz, “Biz HDP’ye oy verdik diye bize kömür yardÄ±mÄ±nÄ± kestiler. Onlar ne yaparlarsa yapsÄ±nlar biz oyumuzu HDP’ye vereceÄŸiz. Kömür vermiyorlarsa da vermesinler ama biz kendi partimizden asla vazgeçmeyeceÄŸiz” dedi.

FotoÄŸraf: MA

VAKIF BÄ°LGÄ° VERMEDÄ°

Duruma iliÅŸkin Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± Özalp Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ± ise, bu konuda hiçbir bilgi veremeyeceklerini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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