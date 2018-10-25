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FotoÄŸraf: AA
Avusturyaâ€™dan mÃ¼lteci karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama
25 Ekim 2018 15:28
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz: BatÄ± Balkan Ã¼lkeleri dÃ¼zensiz mÃ¼lteci geÃ§iÅŸlerini durdurmalÄ±.
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, KaradaÄŸ'Ä±n Budva ÅŸehrinde düzenlenen ‘KaradaÄŸ 2018 Ekonomi KonferansÄ±’nda gazetecilerin mülteci konusundaki sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
Kurz, her ülkede sÄ±nÄ±r güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, bu noktada insan kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile mücadelenin önemine dikkati çekti.
Son günlerde Bosna Hersek ile HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan mülteci krizine de deÄŸinen Kurz, BatÄ± Balkan ülkelerinin mülteci geçiÅŸlerini durdurmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. AvusturyalÄ± baÅŸbakan, mültecilerin AB'ye giriÅŸine insan kaçakçÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸil, hükümetlerin karar vermesi gerektiÄŸini söyledi. (Budva/AA)
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