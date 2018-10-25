DaÄŸ, Lice davasÄ±nÄ± Adalet BakanÄ±â€™na sordu

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Dersim DaÄŸ, devam eden Lice DavasÄ±nÄ±n seyrini Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼lâ€™e sordu.

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Dersim DaÄŸ, Lice’de 1993 yÄ±lÄ±nda Jandarma Bölge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar AydÄ±n’Ä±n ÅŸüpheli ölümü sonrasÄ± 16 kiÅŸinin öldürüldüÄŸü, 36 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± olaya dair devam eden yargÄ±lamayÄ± Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül’e sordu.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesinde 22 Ekim 1993 tarihinde çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalar sonucu ilçe merkezinde yapÄ±lan operasyon sonrasÄ± 5’i çocuk 15 sivilin, bir askerin ve dönemin Jandarma Bölge KomutanÄ± Bahtiyar AydÄ±n’Ä±n öldürülmesiyle sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.

242 iÅŸyeri ve 401 konutun zarar gördüÄŸü, insanlarÄ±n ilçeden göç etmesine neden olan askeri operasyonla ilgili süren dava, zamanaÅŸÄ±mÄ±na bir gün kala, 21 Ekim 2013’te DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilip görülmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra “güvenlik” gerekçesiyle EskiÅŸehir’e nakledildi. EskiÅŸehir’de TMK ile görevli mahkeme bulunmamasÄ± üzerine dava dosyasÄ± daha sonra da Ä°zmir’e nakledildi.

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Dersim DaÄŸ verdiÄŸi soru önergesinde, dava kapsamÄ±nda sanÄ±k olarak yargÄ±lanan dönemin DiyarbakÄ±r Jandarma Alay KomutanÄ± Emekli Albay EÅŸref HatipoÄŸlu ile ÜsteÄŸmen Tunay YanardaÄŸ hakkÄ±nda “Taammüden öldürme”, “HalkÄ± isyana ve birbirini öldürmeye teÅŸvik”, “Cürüm iÅŸlemek üzere teÅŸekkül oluÅŸturma” suçlarÄ±ndan açÄ±lan davada, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis ve 24 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendiÄŸini ancak YanardaÄŸ’Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle dosyasÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸünü ifade etti. DavanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± olan EÅŸref HatipoÄŸlu’nun tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve davanÄ±n 12. duruÅŸmasÄ±nda savcÄ± tarafÄ±ndan beraatÄ±nÄ±n istendiÄŸini hatÄ±rlatan DaÄŸ, davanÄ±n seyrini Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül’e sordu.

DaÄŸ’Ä±n, Gül’ün yanÄ±tlamasÄ±yla istemiyle sorduÄŸu sorular ÅŸöyle:

â– 22 Ekim 1993’te Lice ilçe merkezinde 11 saat sürdüÄŸü söylenen operasyonda ölü veya saÄŸ ele geçirilen örgüt mensubu bulunmakta mÄ±dÄ±r?

â– Bu olayda öldürülen 15 sivil vatandaÅŸ, Jandarma Bölge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar AydÄ±n ve bir asker ile ilgili deliller toplanmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Toplanan delil var ise bunlar devam etmekte olan mahkemeye sunulmuÅŸ mudur?

â– Bu operasyonun baÅŸlamasÄ±na neden gösterilen Bahtiyar AydÄ±n’Ä±n ölümü ile ilgili dönemin CumhurbaÅŸkanÄ± Süleyman Demirel’in “Bahtiyar AydÄ±n, görevi baÅŸÄ±nda bir kaza kurÅŸunu ile ÅŸehit edilmiÅŸtir, fevkalade üzgünüz” sözünü söylediÄŸi iddiasÄ± doÄŸru mudur? DoÄŸru ise bununla ilgili herhangi bir soruÅŸturma yürütülmüÅŸ müdür?

â– Lice davasÄ±nda bugüne kadar kaç tanÄ±k dinlenmiÅŸtir? Olay yeri mahkemece incelenmiÅŸ midir? EÄŸer incelenmedi ise neden incelenmemiÅŸtir?

â– Olay yaÅŸandÄ±ktan sonra ilçeye giren gazetecilerin çektiÄŸi video ve fotoÄŸraflar bulunmakta mÄ±dÄ±r? Bunlar mahkeme heyeti tarafÄ±ndan incelenmiÅŸ midir? Olaydan sonra ilçeye giden gazeteciler tanÄ±k olarak dinlenmiÅŸ midir? DinlenmemiÅŸ iseler nedeni nedir?

â– O dönem operasyona katÄ±lan askerlerin kaçÄ± tanÄ±k olarak mahkeme heyeti tarafÄ±ndan dinlenmiÅŸtir?

â– Lice davasÄ±nÄ±n EskiÅŸehir ve ardÄ±ndan Ä°zmir’e nakledilmesinin gerekçeleri nelerdir? EÄŸer gerekçe ‘Güvenlik’ ise, DiyarbakÄ±r’Ä±n 'Güvenli' olmamasÄ±nÄ±n nedenleri nelerdir?” (HABER MERKEZÄ°)

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