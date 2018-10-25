AÄ°HMâ€™den â€˜Hazreti Muhammed'e hakaretâ€™ kararÄ±

AÄ°HM, bir AvusturyalÄ±nÄ±n Muhammed peygambere yÃ¶nelik tartÄ±ÅŸmalÄ± sÃ¶zlerinin ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilemeyeceÄŸine hÃ¼kmetti.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), 47 yaÅŸÄ±ndaki bir AvusturyalÄ±nÄ±n, Muhammed peygambere yönelik tartÄ±ÅŸmalÄ± sözlerinin Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin düÅŸünce özgürlüÄŸü ile ilgili 10. maddesi kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilemeyeceÄŸine oy birliÄŸi ile karar verdi.

2009’da Avusturya’da düzenlenen “Ä°slam’Ä±n Temel unsurlarÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± seminerde konuÅŸan bir kiÅŸi, Hz. Muhammed’e yönelik tartÄ±ÅŸmalÄ± ifadeler kullanmÄ±ÅŸ ve 2011'de yerel mahkeme, ÅŸahsÄ± "dini öÄŸretiyi aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±" suçlamasÄ±yla 480 avro para cezasÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Cezaya itiraz eden ÅŸahÄ±s, davayÄ± Yüksek Mahkeme'ye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ, ancak mahkeme itirazÄ± kabul etmemiÅŸti. Bunun üzerine dava AÄ°HM’e taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Konuya iliÅŸkin kararÄ±nÄ± açÄ±klayan AÄ°HM, ÅŸahsÄ±n ifadelerini 'hakaret' olarak niteledi ve bunun düÅŸünce özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilemeyeceÄŸine hükmetti. AÄ°HM’den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "KullanÄ±lan tartÄ±ÅŸmalÄ± ifadeler objektif tartÄ±ÅŸma sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. KullanÄ±lan ifadeler Ä°slam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca bu tür baÅŸka saldÄ±rÄ±lar, ön yargÄ±larÄ± körükler ve Avusturya’daki dini özgürlüÄŸünü tehdit eder" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 16:08

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