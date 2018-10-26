‘Noter diye götürüldüğüm ara bulucuda haklarımın yarısını kaybettim’

Uğur ZENGİN

İstanbul

Ekonomik krizle beraber yaygınlaşan işten atmalar ‘zorunlu arabulucu’ mağduriyetini de beraberinde getirdi. İstanbul Tuzla’da kurulu Key Teknik’te 4 işçi arkadaşıyla beraber işten atılan Ç.A, işyeri tarafından kendisine “Sorun yaşamamak için notere gideceğiz” denildiğini ancak arabulucu bürosuna götürüldüğünü söyledi. Ç.A.,arabulucuda tarafından hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatının eksik olduğunu sonrasında fark etti. İşyeri ise işçinin tazminatının tamamının verildiğini savunarak, “Yardımcı oluyoruz. Haklarını vermeyi kabul ediyoruz. Bu organizasyonu yardımcı olmak üzere yapıyoruz” dedi.

‘ALACAKLARIM EKSİK HESAPLANDI’

Ç.A. yaşananları şöyle anlattı: “‘Notere gideceğiz’ dediler. Patronun getir götür işlerini yapan eleman beni aldı. Arabulucu ve 4 avukat vardı. ‘3 yılda olacak şeyi 10 dakikada halledeceğiz’ denildi. Ancak sonrasında alacağımın yüzde 50’den fazlasının eksik hesaplandığını öğrendim. Arabulucuda gereken açıklama yapılmadı.”

Ç.A. ile beraber işten atılan bir diğer işçi de kendisine “İki haberimiz var. İyi haber eline 12 bin lira geçecek. Kötü haber artık bu işte çalışamayacaksın. Amirlerin artık seninle çalışmak istemiyor” denildiğini söyledi. Ardından, “Notere gideceğiz. Sizi evden alacağız. İtiraz etme hakkınız da var” denildiğini söyleyen işçi, “Kapıya gelmişler. ‘Ben gitmiyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.

Yaşananlar üzerine ulaştığımız Key Teknik yetkilisi ise “Arabulucuya götürüyoruz. Yardımcı oluyoruz. Haklarını vermeyi kabul ediyoruz. Bu organizasyonu size yardımcı olmak üzere yapıyoruz. Bütün hakları ödendi” dedi.

‘PATRON ARABULUCULARI KİRALAYABİLİR’

Avukat Orhan Atan ‘zorunlu arabulucu’ uygulamasını şu sözlerle eleştirdi: “İşten atanla atılanı yan yana koyuyorsun ‘Anlaşın’ diyorsun. Patrona ‘Kendi hakiminizi kendiniz seçin’ diyor. Arabulucuya yüzde 6 komisyon veriliyor. O da para için bilgisini satıyor. Senin hakkın 20, ancak 5’e ‘Tamam’ diyorsun. Arabulucu anlaşması demek mahkeme kararı demek. Bu gidişle büyük holdingler arabulucu bürosu açacak. İşçi hakkını tartışmayacak. Ne verilirse onu alacak. Yasa, ‘Kıdem tazminatını peşin ödemelisin’ diyor. Bu, arabulucuda pazarlık konusu oluyor. Bir işyerinde 90 işçi, arabuluculuk ofisine gitmeden anlaşma belgesi imzalamış. Patron arabulucu kiralayabilecek. Kriz döneminde bu örnekler artabilir. Dava yavaş gidiyor diye arabuluculuk sistemi getirdiler, işçinin mahkeme hakkını elinden aldılar.”