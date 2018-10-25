KESKâ€™li kadÄ±nlar Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi

DiyarbakÄ±râ€™da KESKâ€™li kadÄ±nlar Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n 'HanÄ±mlara para veriyorsunuz kimse yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze bakmÄ±yor, evlenemiyoruz' sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterdi.

DiyarbakÄ±r’da KESK’li kadÄ±nlar, Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n “HanÄ±mlara para veriyorsunuz kimse yüzümüze bakmÄ±yor, evlenemiyoruz” sözlerine tepki göstermek için DiyarbakÄ±r Aile Sosyal Politikalar Ä°l MüdürlüÄŸü önünde bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

AçÄ±klamaya, HDP milletvekili, Semra Güzel, Remziye Tosun katÄ±lÄ±rken Ä°l MüdürlüÄŸü bahçesinde yapÄ±lmasÄ± istenen açÄ±klamaya polis izin vermedi. DiyarbakÄ±r Aile Sosyal Politikalar Ä°l MüdürlüÄŸü önünde uzun bir bekleyiÅŸin ardÄ±ndan kadÄ±nlarla, polis arasÄ±nda gergin anlar da yaÅŸandÄ±. DiyarbakÄ±r Aile Sosyal Politikalar Ä°l müdürlüÄŸü bahçesinde yapÄ±lmasÄ±na izin verilmeyen açÄ±klama, Ä°l müdürlüÄŸü önünde yapÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

GÜZEL: BÄ°ZÄ° EVE HAPSEDEN POLÄ°TÄ°KALARDAN VAZGEÇSÄ°NLER

AçÄ±klamada konuÅŸan HDP milletvekili Semra Güzel, polis tarafÄ±ndan DiyarbakÄ±r Aile Sosyal Politikalar Ä°l MüdürlüÄŸü’ne alÄ±nmamalarÄ±na tepki göstererek “Kolluk güçleri tarafÄ±ndan bu kapÄ± resmen bir etten bariyere çevrildi. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z güvenlik tarafÄ±ndan içeri girmek isterken darp edildi. Biz vekiller olarak tüm kamu kurumlarÄ±na giriÅŸ serbestimiz varken giriÅŸlerimiz engellendi” dedi.

Güzel, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n sözlerine dikkat çekerek “AslÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bu açÄ±klama AKP zihniyetini ve kadÄ±na olan bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n bir göstergesidir. KadÄ±nÄ± eve hapsetmenin bir sonucudur. Biz buradan bir kez haykÄ±rÄ±yoruz biz hayatÄ±n öznesiyiz ve öznesi olmaya da devam edeceÄŸiz. Bizi eve hapseden politikalardan, ÅŸiddete ve psikolojik ÅŸiddete vazgeçsinler” dedi.

KUTSAL ANNELÄ°K DIÅžINDA KADIN YOK SAYILMIÅžTIR

ArdÄ±ndan açÄ±klamayÄ± yapan KESK KadÄ±n Dönem sözcüsü Serap KÄ±lÄ±ç, AKP iktidarÄ±nÄ±n geldiÄŸi günden beri kadÄ±n ve kadÄ±n haklarÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “AKP hükümeti iktidarÄ± boyunca kadÄ±na yönelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, ÅŸiddet, taciz, tecavüzler katbekat artmÄ±ÅŸtÄ±r. KadÄ±n aile içine hapsedilerek kutsal annelik dÄ±ÅŸÄ±nda kadÄ±n yok sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AKP’nin milletvekilinden valisine, kaymakamÄ±na kadar bütün devlet yetkilileri kadÄ±nlarÄ±n hangi saatlerde çÄ±kacaÄŸÄ±na, nasÄ±l giyineceÄŸine, kaç çocuk doÄŸuracaÄŸÄ±na, nasÄ±l doÄŸuracaÄŸÄ±na, tecavüzcüsüyle evlendirilmesine varana kadar her türlü söylemlerinde kadÄ±n düÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirmekten çekinmemiÅŸlerdir” dedi.

YILDIRIM’IN SÖZLERÄ° KADINLARA HAKARETTÄ°R, ÖZÜR DÄ°LEMELÄ°

AKP politikalarÄ±nÄ±n kadÄ±nlarÄ±n emeÄŸi ve bedeni üzerinde tahakküm kurarak kadÄ±nlarÄ± kamusal alanlardan çÄ±karmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±ç, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n sözlerine tepki göstererek “KadÄ±nlara verilen ödeneklerin çekileceÄŸi, krizin faturalarÄ±nÄ± bu ÅŸekilde kadÄ±nlara ödetileceÄŸinin sinyalini vermiÅŸtir. AslÄ±nda sosyal devlette temel hak olan yaÅŸlÄ±, engelli, çocuk temel bakÄ±m hizmetlerini devletin saÄŸlamasÄ± gerekirken bu sorumluluktan kaçarak bu görevleri evde ucuz iÅŸ gücü olarak gördüÄŸü kadÄ±nlara cüzi bir bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gördürmektedir. AyrÄ±ca sosyal sigorta primi ödemeden güvencesiz olarak kadÄ±nlarÄ± ömürlerinin sonuna kadar bu iÅŸi yapmaya mahkum etmektedir. Meclis BaÅŸkanÄ±nÄ±n temsil ettiÄŸi ideoloji toplumda kadÄ±n düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± derinleÅŸtirmekte ve kadÄ±nlara ÅŸiddeti meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n sözleri kadÄ±nlara hakarettir. Aile Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±’na kadÄ±nÄ± güçlendirme politikalarÄ± konusunda göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. SayÄ±n, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä± kadÄ±nlardan özür dilemeye davet ediyoruz” diye konuÅŸtu. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™dan sosyal devlet iÃ§in garip Ã¶lÃ§Ã¼

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