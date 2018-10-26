DERİTEKS üyeleri sokağa çıkmaya hazırlanıyor

Ali DOĞAN

İstanbul

DERİTEKS Tuzla Şubesi Temsilciler Kurulunda, krizin faturasının işçilere kesilmesine karşı sokağa çıkmak ve mücadele etmek gerektiği vurgulandı. Hükümetin politikalarının sermaye yanlısı olduğu, krizin en çok işçileri olumsuz etkilediği belirtilen toplantıda, “Eğer bugün biz bir şey demezsek ciddi kayıplar yaşayacağız” uyarısı yapıldı. Toplantıda tüm işçilere ve sendikalara ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Temsilciler Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Binali Tay, hükümetin uyguladığı politikaların bedelinin işçilere çıkarıldığını belirterek “Bakın hükümetin izlediği Suriye politikasının sonucu olarak kardeşim Esad, katil Esed oldu. Yine Rus uçağının düşürülmesi doğrudan deri sektörünü etkiledi ve bir çok fabrika kapandı. Birçok arkadaşımız işsiz kaldı. 24 Haziran’da yapılan seçimlerin yansımasını da görüyoruz. Belirlenen her bir bakan bir şirketin patronu, bu patronların çıkardığı yasaların hepsi patronların yararına” dedi. Eğitimden sağlığa ciddi sorunlarla karşı karşıya kalındığını dile getiren Tay, hastanelerde sıraların arttığını, doktorların ameliyat yapacak eldiven bulamadığını, okullarda temizlik malzemeleri olmadığını söyledi.

BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI

Hükümetten yapılan “Kriz yok” açıklamalarına da tepki gösteren Tay, şöyle devam etti: “Ama bu faturayı biz ödüyoruz. Hükümet zam yapmadık diyor ama iğneden ipliğe zam geldi. Rahip Brunson krizinde ‘Ver papazı al papazı’, ‘Bu fakir görevde olduğu sürece sen bu teröristi alamazsın’ diyenler, rahibi özel uçakla memleketine gönderdi. Bize de kocaman bir borç, faiz, zamlar ve yıkım kaldı.” Tay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin de Türkiye’de güven ortamının kalmadığının somut göstergesi olduğunu ifade etti. Yaşanan krizin faturasını ödememek için tüm sendikaların ve konfederasyon ayırmaksızın birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

MUTLAKA SOKAĞA ÇIKMALIYIZ

Patronların “Krizi fırsata çevireceğiz” dediğini aktaran DERİTEKS Genel Başkanı Musa Servi ise “Kriz bu ülkede yeni gelmedi son üç yıldır durum bu. Dünyada iki sınıf var biri ezen öteki ezilen. Biz işçiler de ezilen sınıfın kendisiyiz ve hayata burada bakmalıyız. Bakın hükümet bir sürü yasa çıkarıyor peki bu yasalar kimin yararına? Bugün bu ülkede yargı bağımsız diyor gerçekten öyle mi? Bugün bakanların hepsi patron ve işçiden yana hiçbir yasa çıkmıyor. Bakın Flormar’da, Cargill’de ve daha birçok yerde direnişler var hepsi mahkemelik ama karar bir türlü çıkmıyor. Demek ki bu hükümet sermayeden yana, yasa da onlardan yana” diye konuştu. Krizde en çok etkilenen kesimin işçiler olduğunu söyleyen Servi, “Biz bir işçi bölgesindeyiz ve DERİTEKS olarak saldırılara karşı mutlaka sokağa çıkmalıyız ve krizin faturasını mutlaka patronlara ödetmeliyiz” dedi.

Şube Sekreteri Haydar Canpolat ise atamayan öğretmenlerin intiharı, avukatların gözaltına alınması, kadın cinayetleri ve iş cinayetlerinin hükümetin politikalarının ürünü olduğunu belirterek buna karşı önümüzdeki günlerde sokaklara ineceklerini söyledi.

Genel teşkilatlandırma sekreteri Ayhan Yanılmaz da bu saldırıların karşısında “Mutlaka ses çıkarmalıyız. Eğer bugün biz bir şey demezsek ciddi kayıplar yaşayacağız” dedi.

BU DURUM DAHA FAZLA BÖYLE GİDEMEZ

Toplantıda işyeri temsilcileri de söz aldı. Krizin artık herkesi etkilediğini dile getiren Etf işyeri temsilcisi, bu durumun daha fazla böyle gidemeyeceğini, mutlaka ses çıkarmak gerektiğini söyledi. Etf’den bir diğer temsilci ise bu iflasını veren patronların tamamını yalan söylediklerini, kendi akrabaları üzerinde başka firmalar kurup paraları hortumladıklarını anlatarak “Bunlara karşı hükümetin ciddi denetim yapması gerekiyor” dedi.

Aka Deri temsilcisi ise “Emperyalistler ve yerli işbirlikleri kirli savaşın faturasını işçilere çıkarıyorlar. Biz burada çocuklarımızın ceplerine harçlık koyamıyoruz. Tüm işçiler bankalara borçlu durumdayız. Yılda 2 bine yakın işçi iş cinayetine kurban gidiyor, esnek kuralsız çalışma dayatılmış durumda. Biz artık üretimde dışa bağımlı bir ülke durumundayız bunu çok iyi görmeliyiz ve burada daha ağır bir fatura ödememek için mücadele ve dayanışmayı büyütmeliyiz” çağrısında bulundu.

SENDİKAMIZ ÖNCÜLÜK ETMELİ

Uygun Deri işyeri temsilcisi de tek adamın yönetimde olduğu bir yerde demokrasi olmayacağına dikkat çekerek “Bunun için burada hak hukuk beklemek doğru olmaz, bunun için bizim saldırılara karşı ortak mücadelemiz şart” dedi.

CPS işyeri temsilcisi ise Maliye Bakanının “Vergiyi tabana yayacağız” sözlerini eleştirdi: “Zaten her kalemde en çok vergiyi biz işçiler ödüyoruz. Daha ne kadar ödeyeceğiz.” İşçilere yönelik en fazla hak gaspının yaşandığı dönemden geçtiklerini belirterek 3. havalimanı işçilerinin tutuklanmasını örnek gösteren temsilci, “Buna karşı bir şey demeliyiz. Sendikaların boş bıraktığı sokaklara geri dönmesi gerekir. Bizim sendikamız bu işe öncülük etmeli ve birleşik bir hareketi örgütlemeli” dedi.

SİYASET YAPMAMIZ GEREKİR

Çubukçuoğlu Deri temsilcisi ise şunları dile getirdi: “Kimse bu ülkede kriz yok diyemez. Bunu yaratanlar 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin ta kendisidir. 2019’da daha ağır faturası olacak. Buna karşılık bizim adım atmamız gerek. Hükümet herkese bir şey diyor emeklilikte yaşa takılanlara dair açıklama yapıyor ama kendi harcamalarına bakmıyorlar. Burada bizim de siyaset yapmamız lazım. Memleketteki her şeye dair bir şey dememiz lazım.”