AÅŸÄ±k Veysel 124 yaÅŸÄ±nda

KÃ¶ylÃ¼leri, komÅŸularÄ± ve akrabalarÄ± doÄŸumunun 124. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla AÅŸÄ±k Veysel'in mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len evinde tÃ¼rkÃ¼ler okudu.

Sivas'Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilçesine baÄŸlÄ± Sivrialan köyü halkÄ±, doÄŸumunun 124. yÄ±lÄ±nda halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel ÅžatÄ±roÄŸlu'nu unutmadÄ±.

OzanÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ve daha sonra müzeye dönüÅŸtürülen evde bir araya gelen Veysel'in köylüleri, komÅŸularÄ± ve akrabalarÄ±, türküler okudu, anÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±. Köylüler, AÅŸÄ±k Veysel'in mezarÄ± baÅŸÄ±nda da anma düzenledi.

Köylülerden Memduh Süzer, “AÅŸÄ±k babanÄ±n mekanÄ±nda insanlar toplanÄ±r, AÅŸÄ±k baba onlarla insan odaklÄ± sohbet eder, ülke meselelerini konuÅŸur, tartÄ±ÅŸÄ±rdÄ±” dedi.

Bu sohbetlerde Veysel'in telkinleriyle küskünlüklerin giderildiÄŸini, kÄ±rgÄ±n olan köylülerin barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Süzer, “AÅŸÄ±k Veysel, halk ozanÄ±, ziraat mühendisi, inÅŸaat mühendisi, halk bilimci, sazÄ±n sözün ustasÄ± bir insan, rol model olmuÅŸ büyük bir ozandÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlerde hep örnek olmuÅŸtur. Çevrede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

Süzer, AÅŸÄ±k Veysel’in Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ve mezhepçiliÄŸe de karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Köylülerden Åžadiye Hür (53) de AÅŸÄ±k Veysel öldüÄŸünde çocuk yaÅŸta olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

“AÅŸÄ±k babayla bizim bakkal ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±. Sürekli bize gelir giderdi. Bir gün bize geldi, biz küçüÄŸüz, oyun oynuyoruz. Eski eÅŸi Esma bizde kalÄ±yordu. AÅŸÄ±k Veysel kapÄ±yÄ± açÄ±nca o ayaÄŸa kalktÄ±, gidecekti. AÅŸÄ±k Veysel de 'Otur, otur bir ÅŸey sorup gideceÄŸim' dedi. Biz de öyle söyleyince güldük, niye güldüÄŸümüzü sordu, biz de gözünün görmediÄŸini söyledik. 'Benim gözüm görmüyor ama hissiyatÄ±m var, onun orada oturduÄŸunu biliyorum' dedi.” (AA)

Ä°nfografik: AA

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