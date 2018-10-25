'Emeklinin beklentisi siyasi araÃ§ yapÄ±lÄ±yor'

HDP ve CHP Grup BaÅŸkanvekilleri MHP'nin, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar konusunda 2 saat sÃ¼ren 'muhalefini' deÄŸerlendirdi.

Birkan BULUT

Ankara

MHP'nin, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar konusunda 2 saat süren “muhalefini” deÄŸerlendiren HDP ve CHP Grup BaÅŸkanvekilleri, bu tutuma tepki gösterdi. CHP'li Özgür Özel emeklilerin ÅŸimdi de MHP'nin vatandaÅŸa verdiÄŸi söz ile ErdoÄŸan'Ä± sÄ±nÄ±rsÄ±z yetkilerle saraya taÅŸÄ±ma tutumu arasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, HDP'li Ayhan Bilgen ise halkÄ±n talep ve beklentilerinin siyasette araçsallaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi

AKP ve MHP'nin ittifak kavgasÄ±, dün Meclis'te karÅŸÄ± oylama hamlesiyle yeniden tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. Ä°yi Parti'nin emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar için araÅŸtÄ±rma komisyonu önerisinin görüÅŸülmesine kabul oyu veren MHP, iki saat sonra yapÄ±lan görüÅŸmelerde çark etti. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin, Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta'yÄ± görevden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP'nin tavrÄ± deÄŸiÅŸti, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar için araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ± önerisi reddedildi.

TOPLUMUN BEKLENTÄ°LERÄ° ARAÇSALLAÅžTIRILIYOR

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlara iliÅŸkin oylama yaÅŸananlarÄ± deÄŸerlendiren HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, af teklifi, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar gibi konularÄ±n araçsallaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Her iki konuda da toplumsal talep ve beklenti olduÄŸuna dikkat çeken Bilgen, siyasetin bu sorunlarÄ± çözme kapasitesinin tutarlÄ± ve Ä±srarlÄ± davranmayÄ± gerektirdiÄŸini ifade etti. Hiçbir mazaretin, insanlarÄ±n umutlarÄ±yla ilgili hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± doÄŸuracak bir tavrÄ± normalleÅŸtirmeyeceÄŸini vurgulayan Bilgen, “Partiler arasÄ± ittifak ve arayÄ±ÅŸlar elbette siyasetin gündeminü oluÅŸturabilir ama siyasetin birinci görevi toplumsal sorunlarÄ±n çözümü olmalÄ±dÄ±r. Ancak önümüzdeki günlerde muhtemel pazarlÄ±k ve restleÅŸmelerde, bu konularÄ±n araçsallaÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam edileceÄŸini göreceÄŸiz” dedi.

MHP VERDÄ°ÄžÄ° SÖZ Ä°LE Ä°TTÄ°FAK TUTUMU ARASINDA KALDI

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel ise Evrensel'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “MHP, vatandaÅŸa verdiÄŸi sözü tutmak ile AKP Genel BaÅŸkanÄ±’nÄ± sÄ±nÄ±rsÄ±z yetkilerle cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve izah edemediÄŸi tutumu arasÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r” diyerek MHP’nin vatandaÅŸlarÄ±n duygularÄ±nÄ± istismar ettiÄŸini söyledi.

“Daha önce de birbirlerine aÄŸÄ±r hakaretler yapan iki siyasi gelenek yeniden bir araya gelebilir” ifadeleriyle AKP ile MHP arasÄ±nda yaÅŸanan ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen Özel, "Ä°ki parti arasÄ±ndaki ittifak çatÄ±rdasÄ±n, biz bundan karlÄ± çÄ±kalÄ±m diye bir beklentimiz hiç olmadÄ±. YaklaÅŸan yerel seçimlere de bu süreçten baÄŸÄ±msÄ±z olarak hazÄ±rlanÄ±yoruz ve tüm seçim çevrelerinde en fazla oy alacak adaylarla seçime gireceÄŸiz. Ä°ki parti arasÄ±ndaki birlikteliÄŸin kendi tabanlarÄ± açÄ±sÄ±ndan da sorunlu bir birliktelik olduÄŸu, yaklaÅŸan yerel seçimlerde bu ittifakÄ±n ÅŸimdilik ayrÄ±ÅŸma kararÄ± vermesiyle de görülüyor. Bu durum, MHP Genel BaÅŸkanÄ± için sürdürülemez bir noktaya gitmektedir. Hem tabanÄ± açÄ±sÄ±ndan hem MHP grubu açÄ±sÄ±ndan bir gönül kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve çatlak yarattÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Ä°ki saat içinde karar deÄŸiÅŸtirebilecek kadar keskin bir dönüÅŸ yapmÄ±ÅŸ olmanÄ±n baÅŸka bir izahÄ± bulunmamaktadÄ±r" dedi.

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar önergesinin görüÅŸülmesi dün Meclis'te 4 partinin oylarÄ±yla kabul edilmiÅŸti. MHP karar deÄŸiÅŸtirdi, düzenleme Genel Kurul'da reddedildi.

MHP Ã§ark etti, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar Ã¶nergesi reddedildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 20:52

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