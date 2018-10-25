Cezaevinde â€˜ayakta sayÄ±mâ€™a karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak da suÃ§!

Cezaevlerinde tutuklulara â€˜ayakta sayÄ±mâ€™ dayatmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilirken buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar da soruÅŸturmalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Manisa T Tipi KapalÄ± Cezaevinde bulunan yüzde 52 engeli polio sekeli (çocuk felci) olan hasta tutuklu Özgür BektaÅŸoÄŸlu (43), Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°zmir Åžubesine gönderdiÄŸi mektupta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ihlalleri anlattÄ±. KHK ile görevine son verildiÄŸini söyleyen BektaÅŸoÄŸlu, hakkÄ±nda açÄ±lan “Örgüt propagandasÄ± yapmak” suçlamalarÄ±yla 4 yÄ±l 6 ay ceza aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

14 Åžubat tarihinde AydÄ±n’Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesinde gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p Söke T Tipi Cezaevine gönderildiÄŸini belirten BektaÅŸoÄŸlu, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: Burada yaklaÅŸÄ±k 7 ay yattÄ±ktan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden ve hakkÄ±mda bir disiplin soruÅŸturmasÄ± bile olmadan bir ay önce Manisa T Tipi KapalÄ± Cezaevine sürgün edildim. AynÄ± gün getirildiÄŸim cezaevinden tehditle çÄ±plak aramaya tabi tutuldum. 11 Ekim sabahÄ± sayÄ±mÄ± ile ilgili olarak sayÄ±m verdiÄŸim ve görevli personele direndiÄŸim iddia edilmektedir. 1 yaÅŸÄ±ndan beri Polio Sekeli hastasÄ±yÄ±m ve bu nedenle de ayakta sabit durmakta güçlük çekiyorum. Yüzde 52 engeli durumum ve Polio Sekeli hastalÄ±ÄŸÄ±m var. Ancak geçen gün hücreye gelen infaz kurumu memurlarÄ±n ve cezaevi 2. müdürü tarafÄ±ndan zorla ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±ldÄ±m ve tekmil vermeye zorlandÄ±m. 13 Ekim sabahÄ± sayÄ±mlarÄ±nda kol bükme ve yere savurma ÅŸeklinde iÅŸkence ve kötü muameleye dönüÅŸtü. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunduÄŸum halde bu sistematik kötü muamele ve iÅŸkence devam ediyor. Bunun yanÄ±nda hakkÄ±mda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

Konuya dair Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± Manisa T Tipi KapalÄ± Cezaevi yetkilileri ise yetkili kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuya dair bilgi veremeyeceklerini söyledi.

KARÅžI ÇIKTILAR, HÜCRE CEZASI ALDILAR!

Düzce T Tipi KapalÄ± Cezaevinde kalan 21 siyasi tutukluya da "ayakta sayÄ±m" vermedikleri gerekçesiyle 25 Eylül gününden baÅŸlayarak 4 gün iÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Åžimdi de söz konusu 21 tutukluya 50’ÅŸer gün hücre cezasÄ± verildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±ndan Melike Ceyhan’Ä±n haberine göre hücre cezasÄ± alanlardan Abdullatif Teymur’un ablasÄ± Gülseren YÄ±ldÄ±rÄ±m, kardeÅŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeyi ve yaÅŸanan hak ihlallerini anlattÄ±. KardeÅŸi Abdullah Teymur ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede kendisine 25 Eylül’de askeri sayÄ±m dayatmasÄ±nÄ± kabul etmedikleri için iÅŸkence ve kaba dayaÄŸa maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, devamÄ±nda yaÅŸananlarÄ± ise ÅŸu sözlerle ifade etti: Ä°ÅŸkencenin 4 gün boyunca devam ettiÄŸini ve darbettikleri gün yürüyemez halde olan arkadaÅŸlarÄ±na da revir doktorunun ‘burada morluk var’ gibi ÅŸeyler yazÄ±p gönderdiÄŸini söyledi. Tam bir muayeneden geçmedikleri için rapor alamamÄ±ÅŸlar. Doktor, bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n hastaneye gitmesi gerektiÄŸini söylemesine raÄŸmen hastane yerine tekrar hücreye götürüldüÄŸünü belirtti. BaÅŸka bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kulaÄŸÄ± patladÄ±ÄŸÄ± için de iÅŸitme sorunu yaÅŸamÄ±ÅŸ. Revirde aÄŸrÄ± kesici bile verilmediÄŸini söyleyen kardeÅŸim, bu olaylardan sonra da soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 50’ÅŸer gün hücre cezasÄ± verdiklerini aktardÄ±. ‘Biz ne yaptÄ±k ki’ diyerek dilekçe yazdÄ±klarÄ±nda ise dilekçeleri reddedilmiÅŸ.YaÅŸlarÄ± ilerlemiÅŸ iki arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ise baÅŸka bir cezaevine sürgün etmiÅŸler. (HABER MERKEZÄ°)

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