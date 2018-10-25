Adalet NÃ¶beti 76'ncÄ± haftada: BaÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± iÃ§in mÃ¼cadele

Tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle avukatlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Adalet NÃ¶beti 76'ncÄ± haftasÄ±nda: Rehin alÄ±nan yargÄ± adÄ±na bir aradayÄ±z.

Adalet Nöbeti’nin 76’ncÄ± haftasÄ±nda konuÅŸan Avukat GüneÅŸ Pehlivan, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± önündeki tüm engeller kaldÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar mücadeleye devam edeceklerinin sözünü verdi.

AvukatlarÄ±n ÇaÄŸlayan Adliyesinde tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± Adalet Nöbeti, 76’ncÄ± haftasÄ±nda da devam etti. AçÄ±klamada ilk olarak konuÅŸan Çanakkale Barosu KadÄ±n HaklarÄ± Komisyonu BaÅŸkanÄ± Avukat GüneÅŸ Pehlivan, rehin alÄ±nan yargÄ± adÄ±na bir arada olduklarÄ±nÄ± ve yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece demokratik rejimlerde ve hukuk ülkelerinde olduÄŸunu söyleyerek “Hiçbir hukuk ülkesinde avukatlar müvekkiline susma hakkÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± için tutuklanmazlar. HalkÄ±n söz gücünün teminatÄ± olan gazeteciler haber yaptÄ±klarÄ± için teker teker toplatÄ±lmazlar. Tutuklu sanÄ±klarÄ± tahliye eden yargÄ±çlar, ertesi gün keyfi yer deÄŸiÅŸikliÄŸine maruz kalmazlar. AydÄ±nlar, yayÄ±nladÄ±klarÄ± bildiriler nedeniyle linç edilmezler. KadÄ±nlar, koruma talebiyle ilgili makamlara baÅŸvurduklarÄ±nda ‘YarÄ±n siz kocanÄ±zla barÄ±ÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z, biz kötü oluruz’ cevabÄ±nÄ± alarak ÅŸiddet gördüÄŸü eve geri gönderilmezler” diye konuÅŸtu. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± önündeki tüm engeller kaldÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar mücadeleye devam edecekleri sözü veren Pehlivan, “DayanÄ±ÅŸmamÄ±z ve örgütlülüÄŸümüz hiçbir baskÄ±nÄ±n, zorbalÄ±ÄŸÄ±n, yargÄ±sÄ±z infazÄ±n eriÅŸemeyeceÄŸi bir yerdedir” diye belirtti.

Adalet Nöbeti’nin sesini duyurabileceÄŸi tek alan olduÄŸunu dile getiren Stajyer Avukat Emre Erdal ise, “Stajyer avukatlarÄ±n içerisinde bulunduÄŸu, adalet duygusuyla ilgisi olmayan emek sömürüsü koÅŸullarÄ±nÄ± anlatabileceÄŸim, köle koÅŸullarÄ±na isyan edebileceÄŸim ve adalet isteyebileceÄŸim baÅŸka mecra yok. Memleketin içinden geçtiÄŸi bu kabusta genç bir meslektaÅŸÄ±nÄ±z olarak onurlu bir ÅŸekilde adalet istemeye devam edeceÄŸim. Bizler her zaman hukuku savunmaya ve haksÄ±zlÄ±klarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda durmaya hazÄ±rÄ±z” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 14:56

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