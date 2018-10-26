26 Ekim 2018 03:47

Patronların vicdanları yok, onların vicdanı para ile ölçülüyor

Daha önce Korkmaz Çelik Tencere fabrikasında çalışan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatının verilmediğini iddia ediyor.

Patronların vicdanları yok, onların vicdanı para ile ölçülüyor

Fotoğraf: Pixabay

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    Erol KAYGUSUZ
    İstanbul

    Ben Korkmaz Çelik Tencere fabrikasında çalışıyordum. Şu an kanser tedavisi gören bir işçiyim. Pankreas kanseri teşhisi konuldu bana. Amansız hastalık 4. evresinde. Ölümcül bir hal durumum varken bana reva görülen muamele insanlıkla alakası yok.

    Kemoterapi almaktayım. Zor yürüyor, enfeksiyon kapmamam için çırpınıp duruyorum. Aynı zamanda şeker hastasıyım, yani diyabetliyim. Engelli raporum var. Bu raporla daha önce Greif ve Beybi Eldiven fabrikalarında çalıştım. Sendikal örgütlülüğe katıldım diye, kölece çalışma koşullarına, hak gasplarına, düşük ücret uygulamalarına itiraz ettim diye, işten atıldım. Kıdem ve ihbar tazminatlarım eksik ödendi. Keyfi işten atılmalara karşı hukuki haklarımı aradım. Ancak DİSK/Tekstil yöneticileri bana ve biz işçilere sahip çıkmadılar. Onlara öfkem var.

    Bu iki fabrikada atıldıktan sonra İŞKUR aracılığı ile Korkmaz Çelik Tencere fabrikasında işe başladım. 16 aydır çalışıyordum. Ancak hastalığım nüks etti ve ölümle yüz yüze gelmiş durumdayım. Bu haldeyken 16 ayın kıdem ve ihbar tazminatımın sosyal haklarımdan doğan öteki haklarla ödenmesini istedim. Fakat “Hiçbir hakkın yok. Tazminat da ödeyemeyiz” deyip beni azarladılar. Elimde hastane raporları var. Buna rağmen bana bunu diyecek kadar vicdansız davrandılar. Bunu yapanların başında fabrikanın İnsan Kaynaklar Bölümü Müdürü ve patrondur.

    Buradan haykırıyorum. Bunun neresi insanlıkla bağdaşır? Ey insanlık ölüme giden birine bu mu yapılır diye haykırmak bağırmak istiyorum. İşçilerin sayesinde trilyonlar kazanan Korkmaz Çelik patronları her şeyin güllük gülistanlık olduklarını kamuoyuna sunuyorlar.

    Sancaktepe Emek Mahallesindeki çalıştığım fabrikada defalarca kazalar oldu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri sıfır. Göstermelik bir biçimde tedbir aldıklarını göstermek için bu konunun uzmanları geldiğinde onları ofislerine alarak, güzel bir uğurlama yapıyorlar. Asgari ücretle işçileri terbiye etmek bunların kitabında yazıyor. Fazla mesailerle 2 bin lira bile alamıyor işçiler. Zaman zaman AGİ’lerimiz verilmiyor.

    Ölümcül kanser hastası olan bana bunu yapanlar öteki işçi kardeşlerime neler yapamazlar ki! Bu dünyada da öteki dünyada da onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Ölümüne var olan haklarımın alınması için son nefesime kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğim.

    Orduluyum, Karadenizliyim inatçıyım. Bu inadımdan da vazgeçmek yok. Gazeteniz Evrensele Greif direnişinde, Beybi Eldiven’deki hak gasplarının teşhirinde, Korkmaz Çelik Tencere’deki bu gayri insani davranışa karşı sesimizi, sesimi duyurduğu için sonsuz teşekkür ederim. Tüm çalışanlarının emeğine sağlık, selamlarımla var olun sağ olun.

    KORMAZ ÇELİK AÇIKLAMA YAPTI

    Mektup üzerine ulaştığımız Korkmaz Çelik İnsan Kaynakları Yöneticisi Adem Tekin, Erol Kaygusuz’un sağlık sebepleri nedeniyle istifa ederek fabrikadan ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Kendisini engelli kadrosuna aldık. Kanser hastalığı ile ilgili bir şey yoktu, engelli raporunda şeker hastası olduğu belliydi. İşyerinde ona uygun bir yerde çalışıyordu. Sonradan ‘Borçlarım var’ diyerek istifa etmek istedi. Ben de ‘Çalış’ dedim. Maaşında belki 5 tane haciz vardı. Kendisi ayrılacağını söyledi. Bir-iki kere ikna ettik. Sağlık sebeplerinden dolayı insanlar tazminatını alabilir mi? Elbette ki alabilir. İş Kanunu tarafını söylüyorum, ‘Ben sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılıyorum’ diye istifa yazdığınızda tazminat ödemem. Çünkü işyeri hekimi önce meslek hastalıkları hastanesine gönderir, oradan bu kişi çalışamaz raporu getirir. Bu raporu işyeri hekimimiz inceler, onay verir. Biz de bunu kabul etmek zorundayız ve çıkışını yaparız. Kıdem tazminatını veririz. Bize böyle bir rapor getirmedi. Doğal olarak istifa eden birine tazminat ödenmiyor. Sonrasında arabulucuya başvurdu. Arabulucu görüşmesine kendisi sağlık sebeplerinden dolayı mazeret bildirerek katılmadı. Arabulucuda karşı karşıya gelseydik kendisine ‘Sağlık sebeplerinden dolayı ayrılıyorsan bize çalışamaz raporu getir’ diyecektim.” Tekin, ‘AGİ’lerin zaman zaman ödenmediği’ ifadelerine ilişkin ise “Biz anlaşırken net ücret üzerinden anlaşıyoruz. Artı AGİ ekliyoruz. 30 gün boyunca tam çalıştıysa tam AGİ’sini alır. Ama 1 hafta yoksa, AGİ ona göre kırpılıyor. AGİ ve fazla mesai banka hesaplarında görülebilir. İş mahkemesine gidebilir. Hakkı var, gider şikayetinde bulunur. Mahkeme karar verir. Ödenmeme gibi bir durum yok” dedi.

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