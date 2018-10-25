â€˜Sanayi kentiâ€™nde gÃ¼nde bin 677 araÃ§ Ã¼retildi

Kocaeliâ€™de kurulu 4 otomotiv firmasÄ±, ocak-eylÃ¼l dÃ¶neminde gÃ¼nde ortalama bin 677 aracÄ± Ã¼retim bandÄ±ndan indirdi.

Türkiye sanayisinin merkez üssü Kocaeli’de yÄ±lÄ±n 9 aylÄ±k döneminde günde ortalama bin 677 araç üretilirken, bunlarÄ±n yüzde 85’i ihraç edildi. Sanayi ve liman kenti Kocaeli’de kurulu 4 otomotiv firmasÄ±, ocak-eylül döneminde günde ortalama bin 677 aracÄ± üretim bandÄ±ndan indirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanÄ± sÄ±ra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle TaÅŸÄ±t AraçlarÄ± Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi’ne (TOSB) ev sahipliÄŸi yapan Kocaeli, sektörün adet bazÄ±ndaki üretim ve ihracat rakamlarÄ±na en fazla katkÄ± saÄŸlayan iller arasÄ±nda yer aldÄ±.

FORD, HYUNDAI, HONDA, ISUZU

Otomotiv Sanayii DerneÄŸi (OSD) verilerine göre, yÄ±lÄ±n 9 aylÄ±k döneminde Kocaeli’de 198 bin 458 otomobil, bin 332 kamyon, 217 bin 977 kamyonet, 257 otobüs, 39 bin 173 minibüs, 793 midibüs olmak üzere toplam 457 bin 990 taÅŸÄ±t aracÄ± üretildi. Buna göre, bahse konu dönemde Türkiye toplam taÅŸÄ±t aracÄ± üretiminin yüzde 38’ini tek baÅŸÄ±na karÅŸÄ±layan kentte, günde bin 677 araç üretilmiÅŸ oldu. Kentteki otomotiv firmalarÄ± tarafÄ±ndan üretilen yaklaÅŸÄ±k 458 bin aracÄ±n yüzde 85’ine denk gelen 388 bin 703’ü ihraç edildi. Kocaeli’de üretilip yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderilen araçlarÄ±n Türkiye genel ihracatÄ±ndaki payÄ± da yüzde 39.5 olarak gerçekleÅŸti. Ford Otosan, kentteki firmalar arasÄ±nda üretim ve ihracatta liderliÄŸini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sÄ±rada yer aldÄ±.

Ä°HRACAT ARTTI

Kentteki 4 otomotiv firmasÄ±nÄ±n ocak-eylül dönemindeki toplam üretim performansÄ± geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 10 gerilese de ihraç edilen taÅŸÄ±t adedi yüzde 5 artÄ±ÅŸ gösterdi. YÄ±lÄ±n ilk 9 aylÄ±k periyodundaki üretim hacmi 2017’nin aynÄ± döneminde yüzde 31.4’lük artÄ±ÅŸla 30 bin 377’ye çÄ±kan Honda Türkiye, bu alandaki performansÄ±nÄ± arttÄ±ran tek firma oldu. Åžirketin 2017’nin ocak-eylül döneminde 6 bin 796 olan ihracatÄ± da yüzde 66’lÄ±k artÄ±ÅŸla 11 bin 305’e yükseldi.

FORD OTOSAN 273 BÄ°N 200 ADET ARAÇ ÜRETTÄ°

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarÄ±ndan Ford Otosan, ocak-eylül döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarÄ±nda 17 bin 304 otomobil, 216 bin 723 kamyonet, 39 bin 173 minibüs olmak üzere toplam 273 bin 200 adetlik üretim gerçekleÅŸtirdi. Ä°nönü fabrikasÄ±nda banttan indirilen 4 bin 852 kamyonla toplam üretimi 278 bini geçen ÅŸirketin söz konusu dönemdeki ihracatÄ± da yüzde 12.6’lÄ±k artÄ±ÅŸla 237 bin 133'e ulaÅŸtÄ±.

HYUNDAI ÜRETÄ°MÄ°N YÜZDE 93’ÜNÜ Ä°HRAÇ ETTÄ°

AsÄ±m Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin üretim kapasiteli fabrikasÄ±nda binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleÅŸtiren Hyundai Assan, yÄ±lÄ±n ilk 9 ayÄ±nda 150 bin 777 adetlik üretime imza atarken, bunun yaklaÅŸÄ±k yüzde 93'üne denk gelen 139 bin 661'ini ihraç etti. Ocak-eylül döneminde 3 bin 636 adetlik üretim gerçekleÅŸtiren Anadolu Isuzu da geçen yÄ±lÄ±n söz konusu periyotunda 388 olan ihracatÄ±nÄ± 604’e çÄ±kardÄ±.

Türkiye’de 2017’nin 9 aylÄ±k döneminde 384 bin 871 olan ticari araç üretimi, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde yüzde 3,3’lük artÄ±ÅŸla 397 bin 564 adede yükselirken, ihracat da yüzde 11 artarak 327 bin 425 olarak kayÄ±tlara geçti. Kocaeli, ocak-eylül döneminde 259 bin 532 adetle Türkiye’deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 65,3’ünü, 223 bin 217 adetle de toplam ihracatÄ±n yüzde 68,2’sini tek baÅŸÄ±na gerçekleÅŸtirdi. (Kocaeli/AA)

Ä°nfografik: AA

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