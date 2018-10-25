Ä°zmir Barosu BaÅŸkanÄ± Ã–zkan YÃ¼cel: Birileri 'kral Ã§Ä±plak' diyebilmeli

Ä°zmir Barosunun yeni baÅŸkanÄ± Ã–zkan YÃ¼cel, yargÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu kÃ¶tÃ¼ duruma iÅŸaret ederek 'Biz 'kral Ã§Ä±plak' diyebilmeyi umut ediyoruz' dedi.

Ä°zmir Barosu genel kurulunda 5 aday arasÄ±ndan en fazla oyu alarak seçilen ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu adayÄ± Özkan Yücel, baronun üzerine serili ölü topraÄŸÄ±nÄ± atarak iÅŸe baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Mezopotamya AjansÄ±’ndan Ruken Demir ve Nimet Ölmez’e konuÅŸan Yücel, adil yargÄ±lanma, masumiyet karinesi, savunma ve yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gibi birçok konuyu deÄŸerlendirdi. Yücel, “4 yÄ±lda oldukça kötü günler geçirdik, bir OHAL dönemi yaÅŸadÄ±k, kayyÄ±m atanan belediyeler oldu. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z cezaevine atÄ±ldÄ±, KHK’lerle binlerce insan iÅŸinden edildi. Birçok alanda çok fazla hukuksuzluk yaÅŸandÄ± ama maalesef barolarÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸunda bu konuyla ilgili bir ses çÄ±kmadÄ±. YanÄ±nda olunmasÄ± gereken ve yardÄ±m isteyen meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z olduÄŸu halde yine sahiplenen çok az baro çÄ±ktÄ±. Barolar Türkiye’deki korku ikliminden korkunç biçimde etkilenmiÅŸ durumdalar. Birileri ülkenin hali durumu için 'kral çÄ±plak' demeyi bilmeli, bunu söyleyebileceÄŸimizi düÅŸünüyorum” diye konuÅŸtu.

‘HAKÄ°MLER OTOKONTROL UYGULUYOR’

YargÄ± ile yürütme arasÄ±ndaki baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸkisine dikkat çeken Yücel, ÅŸöyle devam etti: Ä°zmir’de serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ya da tutuklanmasÄ± gereken kiÅŸilere 7 hakim karar veriyor. 7 hakimi kontrol ettiÄŸinizde de artÄ±k kimin tutuklanÄ±p kimin serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±na karar vermiÅŸ olursunuz. Bu kontrolun illa bir talimat mekanizmasÄ± ile olmasÄ± gerekmiyor. YarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z o iklim, hakimler üzerinden de büyük bir kaygÄ± yaratacaktÄ±r. Mesela istenmeyen bir karar verildiÄŸinde, mahkeme heyetinin üyelerinin birini Konya’ya birini Hanya’ya gönderiyorsanÄ±z ya da baÅŸka mahkemelerde görevlendiriyorsanÄ±z siz bir mesaj vermiÅŸ olursunuz. O mesaj da ÅŸudur; sakÄ±n yapmayÄ±n!. 'Bu kararlarÄ± verirsen senin de baÅŸÄ±na gelecek olan budur’ dersiniz. Bu koÅŸullar altÄ±nda yargÄ±çlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z hareket etmesini beklemek mümkün deÄŸildir. Yani bir taraftan Hakim ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulunu ve Anayasa Mahkemesini tek bir insana baÄŸlamak ve oradan gelecekleri hayata geçirmek, yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z karar vermesini engellemektir. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bugün Türkiye’de hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar yerlerdedir. Bunu çok açÄ±k ve net söylemek gerekiyor. Bunu biz bazen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yargÄ±çlara da söylüyoruz ve bize ‘Vallahi kimse gelip kulaÄŸÄ±mÄ±za bir ÅŸey söylemedi’ diyorlar. AçÄ±kçasÄ± söylenmesi ya da bir yazÄ±lÄ± talimatÄ±n olmasÄ± gerekmiyor. YaÅŸattÄ±ÄŸÄ± iÅŸinden olma korkusu, disiplin soruÅŸturmasÄ± korkusu, gönderilme korkusu aslÄ±nda onlarÄ±n kendi kendine otokontrol uygulamasÄ±na neden oluyor.

‘HAKARETTEN SERBEST KALAN YOK’

Tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± gereken birçok insanÄ±n “CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret” suçlamasÄ±yla aylarca tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Yücel, “1 yÄ±ldan 4 yÄ±la ceza gerektiren bir suç var CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret suçlamasÄ±nda. CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret suçlamasÄ±yla hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ kimse nerdeyse serbest kalmÄ±yor. 1 yÄ±l cezayÄ± verseniz, 'efendi insandÄ±r' diye indirim de uygulasanÄ±z bu ceza 10 ay olur. Paraya çevirebileceÄŸiniz, hükmünün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geriye bÄ±rakÄ±labileceÄŸine yönelik karar verebileceÄŸiniz bir suçlamada dahi aylarca insanlar tutuklu kalÄ±yor. Åžimdi bu hem topluma bir gözdaÄŸÄ± hem de yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±mlÄ± yapÄ±sÄ± nedeniyle, yargÄ± eliyle yurttaÅŸa sopa göstermektir. Devlet artÄ±k kollukla beraber sopayÄ± yargÄ±nÄ±n da eline vermiÅŸ durumda ve mahkemeler, yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üzerinde sopa gibi kullanÄ±lmaktadÄ±r. Bu da dolayÄ±sÄ±yla ifade özgürlüÄŸü, toplanma özgürlüÄŸü, örgütlenme özgürlüÄŸü gibi birçok hakkÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°zmir/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 14:42

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