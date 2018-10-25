Akit'in AtatÃ¼rkâ€™e hakaret davasÄ±nda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±

Akit TVâ€™ye aÃ§Ä±lan AtatÃ¼rkâ€™e hakaret davasÄ±na bugÃ¼n devam edildi. Dava sanÄ±ÄŸÄ±n son savunmasÄ± iÃ§in Mart 2019â€™a ertelendi.

Atatürk'ün ölüm yÄ±l dönümünde ‘Zulüm 1938’de son buldu’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Akit TV’de yayÄ±nlanan haberle ilgili açÄ±lan davada, avukat müvekkilinin askere gittiÄŸini, Åžubat ayÄ±nda terhis olacaÄŸÄ±nÄ± son savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± için duruÅŸmanÄ±n ertelenmesini talep etti. Mahkeme de sanÄ±ÄŸÄ±n son savunmasÄ±nÄ± sunmasÄ± için duruÅŸmayÄ± Mart ayÄ±na erteledi.

SANIK DURUÅžMAYA KATILMADI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 6. duruÅŸmaya AKÄ°T TV yayÄ±nlarÄ±ndan ve programlarÄ±ndan sorumlu müdür olan tutuksuz sanÄ±k Ali Özken katÄ±lmazken, avukatÄ± Ali Pacci katÄ±ldÄ±. MüÅŸteki Ä°stanbul Barosu ve Ä°zmir Barosu'nu temsilen avukatlar da duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

Söz alan sanÄ±k Ali Özken'in AvukatÄ± Ali Pacci, “Müvekkilim 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda askerlik görevini yapmak için askere gitmiÅŸtir. DuruÅŸmanÄ±n terhis tarihi olan Åžubat ayÄ±ndan sonraki bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.

‘TALEBÄ°N REDDÄ°NE KARAR VERÄ°LMESÄ°NÄ° TALEP EDÄ°YORUZ’

Davaya bireysel olarak baÅŸvurarak ÅŸikayetçi olan avukat Onur Cingil de “SanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) talep edilen hususta amir bir hüküm yoktur. YargÄ±lamanÄ±n uzatÄ±lmasÄ±na sebebiyet verilmemesi için talebin reddine ve sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” ifadelerini kullandÄ±. Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temsil eden avukatlar da isnat edilen suçun gerçekleÅŸtiÄŸini kaydederek, sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n beyanÄ± doÄŸrultusunda sanÄ±ÄŸa son savunmasÄ±nÄ± sunmasÄ± için duruÅŸmanÄ±n Mart ayÄ±na ertelenmesine karar verdi.

Ä°DDÄ°ANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, Akit TV isimli televizyon kanalÄ±nda 10 KasÄ±m 2015'te Atatürk'ün ölüm yÄ±ldönümünde “Zulüm 1938'de son buldu” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haber yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. Haberin ardÄ±ndan Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret iÅŸlendiÄŸine bahisle çok sayÄ±da ihbar dilekçesinin savcÄ±lÄ±ÄŸa gönderildiÄŸi ifade edilen iddianamede, haber programÄ±nÄ±n bir bütün olarak ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda haber verme ve eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret edildiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, sanÄ±k Ali Özken hakkÄ±nda “Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret” suçundan 1 yÄ±l 6 aydan 4 yÄ±l 6 aya kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 14:30

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