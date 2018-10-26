Bir dokununca bin ah işitiyorsun

Veli POLAT

Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesine gitmek üzere dolmuşa biniyoruz. Kısa bir süre dolmuşun hareket saati için bekliyoruz. Stresle ellerini ovuşturmayan neredeyse yok. Avurdunu şişirip dikiz aynasında kendini izleyen biri, “Of yine gidiyoruz bakalım onay alacak mıyız?” sözüyle sessizliği dağıtıyor. Herkes birinin konuşmasını bekliyormuşçasına, sohbet yayılıyor.

'RAHİP GİTTİ ELİMİZDE NE KALDI?'

“Kırk yıllık evim için imar barışı adı altında para istiyor devlet. Benim anam babam bile orda yaşamışken sen nasıl para istersin benden” dediğinde yan koltuktan, “Hazinede para mı kaldı? Bedelli, emeklilik falan derken devlet para toplamaya çalışıyor” cevabı geliyor. Uzun yıllar muhasebecilik yaptığını söyleyen bir kişi, “Bak arkadaş ben bu işlerin içindeydim. Şimdi herkes gibi bende iş aramaya gidiyorum. Biz dolara taktık kafayı. Çözüm olarak gördüğümüz hiç bir şey çözüm olmadı. Öyle mi? Aha işte rahip gitti elimizde ne kaldı? Diğer rahibi FETÖ’yü bile alamadık. Dolarla ancak kendi üretimimizi yaparsak baş ederiz” diyor. İş aramaya giden bir kadın işçi, “Dolar düşüyor ama marketteki fiyatlar aynı kalıyor. Valla şaşıyor insan fiyatlara” diye ekliyor.

DOLARA LAFLA KARŞI ÇIKILMAZ

Muhasebeci söze yeniden giriyor: “Allah’a şükür Müslüman’ım. Namaz da kılıyorum, oruç da. Ama sormadan edemiyorum camilerde o kadar çok görevli var ki ne iş yaparlar diye… Adam kendi çevresini tutmak için maaş bağlamış resmen. Kendi üretimini yap arkadaş. Bak şimdi Gebze Organize’ye önemli bir kısmı Alman, Amerikan şirketleri… Öyle lafla karşı çıkamazsın sen dolara falan. Tekel, Türk Telekom her yeri sattın daha ne kaldı?” “Bak arkadaş ben ustayım, usta!” diyerek söze giriyor bir başkası. İş bulamadığından yakınarak, “Ya işsizlik maaşı alıyorum yetmiyor. İş arıyorum bulamıyorum. Valla haberlerde gördüğüm intihar haberlerinden sonra kendimi kaldırıp camdan aşağı atasım geliyor” diyor. “Valla asgari ücretle çalışmak da zoruma gidiyor. Yirmi yıllık işçiyim ben be” dediğinde genç bir işçi giriyor araya: “Abi ben evli değilim, çoluğum yok çocuğum yok inanır mısın geçinemiyorum. Ailesi olan ne yapıyor hiç düşünmek bile istemiyorum.” Evlenenlerin çıldırmış olduğunu düşündüğünü söylüyor: “Abi evlensen bir dert evlenmesen bir dert. Nereye kadar baba eline bakacaksın? Hiç olmasa biriyle evlenirsin o da çalışır sen de elimizde az biraz para olur, kendi evimiz olur. Ama cesaret edemiyorum bu koşullarda.”

ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI AYNI SOHBETLER…

Dolmuştan inip Organize Sanayi içerisinde dolaşan ring aracına biniyoruz. Sohbet iş görüşmeleri ile ilgili devam ediyor. “Sen daha önce nerde çalıştın?”, “Nereye başvuru yapıyorsun?”, “Alım var mı?” gibi sorular peş peşe geliyor. Son dönemde işten atmaların da arttığı bilinince, “Ne iş olsa yapacağım” diyen de çok oluyor. “Şimdi hükümet kayyım atıyor ya. Bazen iyi yapıyor diyorum ama şunu soruyorum, ‘Bu paralar neden halka ulaşmıyor?’ diyor bir işçi. “Ya arkadaş hazine damatta ya daha neyi konuşuyoruz” cevabını veriyor bir diğer işçi.İşler halledilip, yeniden yola koyuluyoruz. Farklı bir dolmuş, farklı şoför, farklı insanlar ama dolmuşta aynı şeyler tartışılıyor. İşsizlik muhabbetti, zamlar, dolar derken neredeyse üç aşağı beş yukarı aynı sohbetler. Çözüm için tartışma yok ama yakınan çok.

‘YA BÜYÜK KONUŞMAYACAKSIN YA DA GEREKENİ YAPACAKSIN!’

AKP’li olduğunu ifade eden bir işçiyle de görüşüyoruz. Rahip Brunson’un bırakılmasını kabul edemediğini ifade eden işçi, “Ya büyük konuşmayacaksın ya da gerekeni yapacaksın. İster inan ister inanma bu mesele yüzünden Ak Parti’den gönlü kopan çok insan olacak. Boyun eğdik resmen ya” diyor. Zamlar ve işten atmaların da daha çok hissedildiğini söyleyen işçi, devam ediyor: “Ya adam bilmem ne bakanı olmuş o bakanlıkla alakası yok. Örnek olsun diye söylüyorum, gıda bakanı imam olabilir mi? Rantçılık beni de diğer insanları da rahatsız etmeye başladı artık.”