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FotoÄŸraf: AA
CHP grubu bÃ¼tÃ§e iÃ§in basÄ±na kapalÄ± toplandÄ±
25 Ekim 2018 13:46
CHP TBMM Grubu, 2019 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esini deÄŸerlendirmek Ã¼zere kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ± yaptÄ±.
CHP TBMM Grubu, Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±na kapalÄ± toplandÄ±. ToplantÄ±da, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüÅŸmeleri baÅŸlayacak 2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ele alÄ±ndÄ±.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Komisyonun CHP sözcüsü Bülent KuÅŸoÄŸlu, toplantÄ±da bütçe teklifi ile SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na iliÅŸkin sunum yaptÄ±. (AA)
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