3 ayrÄ± mahkemede 16Â  akademisyen yargÄ±landÄ±

'Bu suÃ§a ortak olmayacaÄŸÄ±z' dedikleri iÃ§in 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 16 akademisyen 3 ayrÄ± mahkemede hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± metni imzaladÄ±ÄŸÄ± için “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lan 16 akademisyen 3 ayrÄ± mahkemede hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

Bölgedeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerinin ve çatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin sona ermesi için “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzalayan yüzlerce akademisyen hakkÄ±nda “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla ayrÄ± ayrÄ± davalar açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AçÄ±lan davalar kapsamÄ±nda yargÄ±lanan 16 akademisyenin duruÅŸmalarÄ±Ä°stanbul 23, 24 ve 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemelerinde görüldü.

13 AKADEMÄ°SYENÄ°N DURUÅžMASI 5 MART’A ERTELENDÄ°

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde bugün 13 akademisyenin duruÅŸmasÄ± görüldü. Mahkeme heyeti, ayrÄ± ayrÄ± yargÄ±lamalarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± akademisyenler Semra Horoz, ErtuÄŸrul Tonak, Kudret ÇobanlÄ±, Esra SakÄ±nç, Sefa Feza Arslan, Özgür Martin, Zeynep Güney, Burak Köse, Gamze Toksoy, AyÅŸe Evren, Evren EroÄŸlu, Deniz GündoÄŸan Ä°briÅŸim ve Sevgi Uçan Çubukçu’nun süre taleplerini kabul ederek duruÅŸmalarÄ±nÄ± 5 Mart 2019’a erteledi. Mahkeme, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n talepleri doÄŸrultusunda Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yargÄ±lamasÄ± devam eden dört akademisyenin dosyanÄ±n tamamÄ±nÄ± mahkemeye istedi.

DOSYALAR BÄ°RLEÅžTÄ°

Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ndeki tek akademisyen davasÄ± Emine FiÅŸek’indi. FiÅŸek saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± sebebiyle duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. FiÅŸek’in avukatÄ± Meriç EyüboÄŸlu da saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olduÄŸunu belirterek rapor sundu ve savunma için süre talep etti. Heyet, mahkeme bünyesinde görülen akademisyen dosyalarÄ± arasÄ±nda hukuki ve fiili irtibat bulunduÄŸunu belirterek usul ekonomisi yönünden dosyalarÄ±n birleÅŸtirilmesine karar verdi.

‘ÖÄžRENCÄ°LERÄ°MÄ°N YÜZÜNE UTANMADAN BAKABÄ°LMEK Ä°ÇÄ°N BARIÅžI Ä°STEDÄ°M’

Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde ise 2 akademisyen yargÄ±landÄ±. Ä°lk olarak akademisyen Gülçin KarabaÄŸ hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. SavunmasÄ±nda isnat edilen suçu ve iddianamede belitilen hususlarÄ± kabul etmediÄŸini belirterek beraatini isteyen KarabaÄŸ, “Ben bir tersane iÅŸçisi çocuÄŸuyum, mademki bugün bana böylesi bir suç isnat edildi ve savunma hakkÄ± verildi, öyleyse savunmamÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸim. Savunmama yarÄ±n ölümünün 12. yÄ±l dönümü olan babamÄ±n bana öÄŸrettikleriyle baÅŸlamak istiyorum. Ben eÅŸitlik, adalet vebarÄ±ÅŸ kavramlarÄ±nÄ± hissederek büyüdüm. Akademisyenler aydÄ±n insanlar olmalÄ± bana göre ve aydÄ±nlarÄ±n özellikle de sosyal bilimci iseler, yaÅŸadÄ±klarÄ± toplumdaki olaylarla ilgili ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda fikirlerini beyan etme hak ve sorumluluklarÄ± vardÄ±r. Ben de tesadüfen gördüÄŸüm, bugün suç oluÅŸturduÄŸu iddiasÄ±yla beni karÅŸÄ±nÄ±za getiren “Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ±, basÄ±ndaki adÄ±yla ‘BarÄ±ÅŸ Bildirisi’ni bu duygularla okudum. Genç bir akademisyen olarak elimden baÅŸka hiçbir ÅŸey gelmezken, bu metni içime attÄ±ÄŸÄ±m çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸarÄ± vurur gibi imzaladÄ±m. EkmeÄŸimi kazandÄ±ÄŸÄ±m coÄŸrafyada hocalÄ±k yaparken öÄŸrencilerimin yüzüne utanmadan bakabilmek için barÄ±ÅŸÄ± istedim.” dedi. KarabaÄŸ’Ä±n avukatÄ± Meryem Kavak, müvekkilinin derhal beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse de daha önce haklarÄ±nda dava açÄ±lan dört akademisyenin 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde devam eden davalarÄ±yla birleÅŸtirme talep etti. Taleplerin reddini isteyen savcÄ± mütalaasÄ±nÄ± sundu. SavcÄ± mütalaasÄ±nda, sanÄ±ÄŸÄ±n “Örgüt propagandasÄ±” suçunu iÅŸlediÄŸini öne sürerek cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme sanÄ±ÄŸÄ±n ve avukatÄ±nÄ±n mütalaaya karÅŸÄ± savunma hazÄ±rlayabilmeleri için duruÅŸmayÄ± 18 AralÄ±k’a erteledi.

1 YIL 3 AY HAPÄ°S CEZASI

ArdÄ±ndan Fevziye Deniz Ceylan’Ä±n yargÄ±lamasÄ±na geçildÄ±. Ceylan, önceki duruÅŸmada sunduÄŸu beyanlarÄ±nÄ± tekrar etti ve beraatini istedi. Ceylan’Ä±n avukatÄ± Selin YÄ±lmaz esasa karÅŸÄ± savunmasÄ±nda iddianameye iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu ve “ÅŸahsi” bir ÅŸekilde hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. ArdÄ±ndan tevsii tahkikat taleplerini yazÄ±lÄ± olarak mahkemeye sundu.

SavcÄ±, avukatÄ±n taleplerinin “yargÄ±lamayÄ± uzatmaya yönelik olduÄŸu” gerekçesiyle ilk celsede sunduÄŸu esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± yeniledi. “SanÄ±ÄŸÄ±n TMK 7/2’ye göre cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederiz” dedi. Heyet, tevsii tahkikat taleplerini reddetti. Avukat YÄ±lmaz, müvekkilinin derhal beraatini istedi. Aksi kanaat verilmesi halinde cezai indirimlerin uygulanmasÄ±nÄ± ve HAGB uygulanmasÄ±nÄ± talep etti. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan heyet, “Örgüt propagandasÄ±” suçunu sabit görerek Ceylan’a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. Hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 13:56

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