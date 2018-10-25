Ã‡amlÄ±ca Camisi inÅŸaatÄ±nda gÃ¶rev alan firma konkordato ilan etti

Ã‡amlÄ±ca Camisi inÅŸaatÄ±nda gÃ¶rev alan Hedef YapÄ± konkordato ilan etti. Åžirket hakkÄ±nda Ã¼Ã§ aylÄ±k geÃ§ici mÃ¼hlet kararÄ± verildi.

ÇamlÄ±ca Camisi inÅŸaatÄ±, Akasya AVM ve Adana Hilton inÅŸaatlarÄ±nda görev alan Hedef YapÄ± konkordato ilan etti.

Sözcü'nün haberine göre Ä°stanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çÄ±kan 2018/1179 sayÄ±lÄ± karara göre ÅŸirkete üç aylÄ±k geçici mühlet kararÄ± verdi.

1997 yÄ±lÄ±nda kurulan Hedef YapÄ±'nÄ±n patronu Fatih KalpakçÄ± konkordato hakkÄ±nda konuÅŸmak istemediÄŸini söyledi.

Hedef YapÄ±’nÄ±n yapÄ±mÄ±nda görev aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± projeler ÅŸöyle:

â– ÇamlÄ±ca Tepesi Camii

â– Akasya AVM ve Konut

â– Adana Hiltonsa

â– SabancÄ± Üniversitesi

â– Dünya Ticaret Merkezi

â– Okçular Tekkesi

â– Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru HattÄ±

ÇamlÄ±ca Camsi’nin esas yüklenici firmasÄ± ise Gür YapÄ±.

Öte yandan ErdoÄŸan, iki ay önce yapÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden ÇamlÄ±ca Camisi'nde incelemelerde bulunmuÅŸ ve yetkililerde bilgi almÄ±ÅŸtÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 13:20

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