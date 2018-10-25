Kanadaâ€™da doktorlar reÃ§eteye 'Ã¼cretsiz mÃ¼ze ziyareti' yazabilecek

Kanadaâ€™da doktorlar, reÃ§eteye egzersizden sonra â€˜Ã¼cretsiz mÃ¼ze ziyaretiâ€™ de yazabilecek.

Kanada’da 1 KasÄ±m’dan itibaren doktorlar reçetelere dünyada bir ilk defa ‘müze ziyareti’ yazacak. Özellikle psikolojik sorunlar yaÅŸayan hastalarÄ±nÄ±n depresyon terapisi için yazÄ±lacak ücretsiz ‘müze ziyareti reçetesi’ kanser, diyabet ve diÄŸer kronik hastalara da tavsiye edilecek.

Euronews’te yer alan habere göre, Kanada Frankofon DoktorlarÄ± (MFDC) deneÄŸi ile Montreal Güzel Sanatlar Müzesi ortak projesi “müze reçetesi” tedavi yönteminin dünyada bir ilk olduÄŸu ifade edildi.

Müze ziyaretinin diyabet ve kanser gibi hastalÄ±klarÄ±n tedavisinde de faydalÄ± olabileceÄŸini vurgulayan MFDC BaÅŸkanÄ± Doktor Helene Boyer, “Bu konuda yapÄ±lan birçok çalÄ±ÅŸmada, sÄ±kça müzeye giden, sanat eserleriyle ilgilenen kiÅŸilerin hastalÄ±klarÄ±nÄ±n olumsuz taraflarÄ±nÄ± unutarak, moral bulmasÄ±na ve tedavisinde daha iyi sonuçlar elde etmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik” diye konuÅŸtu.

Spor gibi kültürel gezilerle de mutluluk hormonu olarak bilenen serotonin oranÄ±n yükseldiÄŸini belirten Boyer, “Müze ziyaretlerin insanlarÄ±n yaÅŸam kalitesini artÄ±racak serotonin salgÄ±mÄ± olduÄŸunu biliniyor. Ve bu durum kanser hastalarÄ± ve diÄŸer kronik hastalÄ±klar için de çok olumlu sonuçlar veriyor” diye konuÅŸtu.

Kanada’da 2015’ten beri bazÄ± hastalÄ±lÄ±klarÄ±n tedavisi için doktorlar hastalarÄ±n egzersiz yapmalarÄ± için reçete yazÄ±yor. Uzmanlar bu yöntemin hem hastalarÄ±n tedavisi hem de hastalÄ±klarÄ±n önlenmesi için çok faydalÄ± olduÄŸunu belirtiyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 12:42

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