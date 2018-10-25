Bakan Kurum: Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼reyi uzatmayÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, 31 Ekim'de baÅŸvuru sÃ¼reci bitecek olan Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±'na iliÅŸkin 'SÃ¼reyi uzatmayÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz' dedi.

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, 'imar barÄ±ÅŸÄ±' ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Süreyi uzatmayÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz" dedi.

Hükümetin 24 Haziran seçimleri öncesi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±, kaçak yapÄ±larÄ±n yasallaÅŸmasÄ±nÄ±n önünü açan ‘imar barÄ±ÅŸÄ±’ uygulamasÄ±nÄ±n 31 Ekim'de sona ereceÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

31 AralÄ±k 2017’den önceki yapÄ±larÄ± kapsayan uygulamaya iliÅŸkin açÄ±klama yapan Bakan Kurum, "Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±nda süreyi uzatmayÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. "31 Ekim'de baÅŸvuru süreci bitiyor" diyen Kurum, "Yeniden deÄŸerlendireceÄŸiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayÄ±tsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±z gibi gözüküyor" diye konuÅŸtu.

SKANDALLARA NEDEN OLMUÅžTU

Özel araziler üzerine inÅŸa edilmiÅŸ kaçak yapÄ±lara yapÄ± kullanÄ±m izni ile yasal bir statü saÄŸlayan Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ± YasasÄ±, Hazine arazileri üzerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ kaçak yapÄ±lara da aynÄ± imkanÄ± tanÄ±yor. AyrÄ±ca bu yapÄ±larÄ±n bulunduÄŸu arazileri kullananlara satÄ±n alma ÅŸansÄ± da veriyor. Türkiye’nin yaÄŸmalanan yeÅŸil alanlarÄ± ve kÄ±yÄ± ÅŸeritleri üzerinden yüksek rantlar saÄŸlanmasÄ±nÄ±n önünü açÄ±yor.

UNESCO’nun dünya mirasÄ± listesinde olan Ä°stanbul’un tarihi yarÄ±madasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 90’Ä±nÄ± kapsayan uygulama, ilk günden itibaren pek çok skandalla gündeme geldi.

ÖrneÄŸin DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilçesinde, 16 yÄ±l önce plaza üzerine yaptÄ±rÄ±lan daÄŸevi benzeri ahÅŸap yapÄ±nÄ±n 'yardÄ±mÄ±na' imar barÄ±ÅŸÄ± yetiÅŸti. DiyarbakÄ±r Mimarlar OdasÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru üzerine Belediye söz konusu yapÄ± için yÄ±kÄ±m ve cezai iÅŸlem kararÄ± alÄ±rken, yürürlüÄŸe giren imar barÄ±ÅŸÄ± nedeniyle söz konusu karar uygulanamadÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

â€˜Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±â€™ Tarihi YarÄ±madaâ€™nÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ± kapsÄ±yormuÅŸ

Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ± neyi amaÃ§lÄ±yor?

Ä°mar â€˜barÄ±ÅŸÄ±â€™ ile Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸacak mÄ±yÄ±z?

Plaza Ã¼stÃ¼ndeki daÄŸevi 'imar barÄ±ÅŸÄ±' yÃ¼zÃ¼nden yÄ±kÄ±lmayabilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 12:20

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