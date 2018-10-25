Ä°stanbul'da kadÄ±n cinayeti: 2 hafta Ã¶nce evlendiÄŸi eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°stanbul'da bir kadÄ±n kÄ±skanÃ§lÄ±k bahanesiyle 2 hafta Ã¶nce evlendiÄŸi eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°stanbul Büyükçekmece'de bir kiÅŸi 2 hafta önce evlendiÄŸi eÅŸini vahÅŸice öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre ÅŸiddet gördüÄŸü için ilk evliliÄŸini sonlandÄ±ran Fatma Güraslan Beytullah Güraslan ile iki hafta önce evlendi.

Beytullah Güraslan kÄ±skançlÄ±k bahanesiyle Fatma Güraslan'Ä± bÄ±çaklayarak öldürdü. Beytullah Güraslan'Ä±n Fatma Güraslan'Ä±n arkadaÅŸÄ±nÄ± arayarak cinayeti itiraf ettiÄŸi, ardÄ±ndan emniyete teslim olduÄŸu belirtildi. Katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.

Fatma Güraslan'Ä±n cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak üzere Adli TÄ±p Kurumu'na götürüldü. (HABER MERKEZÄ°)

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